El Ministerio de Salud Pública informó que mantiene activa la vigilancia sanitaria en todo el territorio nacional ante las lluvias registradas en distintas zonas del país, con el objetivo de prevenir riesgos a la salud de la población.

La institución advirtió sobre los peligros asociados al contacto con aguas estancadas y zonas inundadas, por lo que exhortó a la ciudadanía a evitar cruzar ríos, cañadas o áreas anegadas.

Recomendación de Salud Pública

Asimismo, recomendó no entrar en contacto con agua contaminada, utilizar botas y guantes durante labores de limpieza, hervir el agua antes de consumirla y mantener tapados los envases de almacenamiento, a fin de reducir el riesgo de enfermedades.

Salud Pública también enfatizó la importancia de la higiene personal y de los alimentos como medida clave para prevenir infecciones en medio de las condiciones climáticas actuales.

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En caso de presentar síntomas como fiebre, diarrea, lesiones en la piel o cualquier manifestación inusual, la institución instó a acudir de inmediato al centro de salud más cercano para recibir atención oportuna.

Monitoreo continuo

El organismo indicó que mantiene coordinación permanente con las Direcciones Provinciales de Salud (DPS) y los organismos de protección civil, como parte del monitoreo continuo de la situación epidemiológica en las zonas afectadas.

Estas acciones forman parte del protocolo de respuesta preventiva ante eventos climáticos, orientado a reducir riesgos asociados a enfermedades transmitidas por vectores o por exposición a entornos insalubres tras lluvias intensas.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse atenta a las informaciones oficiales y a seguir las recomendaciones emitidas para proteger la salud colectiva.

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