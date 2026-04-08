La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, reveló este miércoles que el presidente Luis Abinader le solicitó personalmente un informe sobre la situación en el barrio Las 800 de Los Ríos, tras el desborde de una cañada provocado por las intensas lluvias que afectan al Gran Santo Domingo.

“Tempranito, cuando hablamos, me pidió que le dijera cuál era la situación una vez que yo viniera aquí”, declaró Mejía, quien confirmó que le enviará una nota de voz al mandatario con los detalles de la emergencia.

La alcaldesa se trasladó desde las primeras horas de la mañana al sector afectado, acompañada por miembros de organismos de seguridad y rescate, para coordinar las labores de asistencia a los residentes.

Según informó, desde la madrugada se mantiene una coordinación activa con organismos de emergencia y la Policía Nacional.

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“Lo han perdido todo”

Mejía alertó sobre la gravedad de la situación para los habitantes de Las 800, muchos de los cuales “lo han perdido todo” como consecuencia del desborde de la cañada.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, se observa a la alcaldesa dando instrucciones directas en el terreno, visiblemente enérgica: “¡No quiero la gente cerca de esa verja, por favor!”, ordenó al personal presente, mientras disponía el cierre de accesos y la evacuación de vehículos de las zonas inundadas.

“Yo lo que necesito es que cerremos esto aquí. Traemos personal suficiente (…) para protegerles. Cerremos esto aquí. Todo el mundo, yo no quiero a nadie cerca de esa verja. Saquen esos vehículos”, se le escucha decir en la grabación, en medio del ruido del agua que aún corría por el sector.

En la publicación que acompaña el video, Mejía escribió: “Desde temprano, en la 800, coordinando respuestas y dando seguimiento a cada situación. En momentos como estos, lo importante es actuar con rapidez, ordenar esfuerzos y estar donde la gente nos necesita”.

Las inundaciones en Las 800 de Los Ríos se enmarcan en un episodio de lluvias persistentes causado por una vaguada que afecta a República Dominicana desde el pasado fin de semana. El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que la combinación de este sistema con la humedad del viento este/sureste ha generado aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del territorio.

Desde el martes, provincias como La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua y Barahona registran precipitaciones continuas. El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió a 13 las demarcaciones bajo alerta por lluvias y tormentas eléctricas.

Las consecuencias también impactan el suministro de agua potable. La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) sacó de servicio el acueducto Isa-Mana por la alta turbidez de los ríos, dejando sin agua a sectores de Santo Domingo Oeste y el Distrito Nacional, incluyendo Los Alcarrizos, Pedro Brand, La Guáyiga, Villa Linda III y Ciudad Satélite.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más