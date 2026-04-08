Las principales universidades e institutos de educación superior del Gran Santo Domingo suspendieron la docencia presencial este miércoles debido a las condiciones climáticas y las inundaciones registradas en distintos puntos de la capital.

Instituciones como el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu), la Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa), la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD) y el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) informaron que las clases serán impartidas en modalidad virtual, mientras que algunas también adoptaron jornadas administrativas reducidas o trabajo remoto.

En el caso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), las autoridades dispusieron la suspensión de las actividades docentes y administrativas durante el resto de la jornada en la sede central, así como en recintos y centros ubicados en provincias bajo alerta. De igual forma, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) suspendió la docencia en los centros ubicados en provincias en alerta.

Las instituciones exhortaron a sus comunidades a mantenerse atentas a los canales oficiales y a las orientaciones emitidas por los organismos de emergencia ante la persistencia de las lluvias.

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Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más