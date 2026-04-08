Las intensas lluvias registradas en el Gran Santo Domingo provocaron la crecida del río Lebrón, generando inundaciones en la avenida Monumental, específicamente en el kilómetro 18 de la autopista Duarte, donde las autoridades han implementado medidas para viabilizar el tránsito.

La información fue ofrecida por el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, quien indicó que agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) se encuentran en la zona regulando la circulación vehicular.

Estamos en el paso a desnivel de la avenida Monumental. Miren la gran cantidad de agua acumulada en esta vía, por lo que nuestras autoridades están viabilizando el tránsito para que los conductores puedan desplazarse de manera segura, explicó.

Pesqueira señaló que desde tempranas horas de la mañana se han estado realizando labores de asistencia y control en distintos puntos críticos del Gran Santo Domingo, donde las lluvias han generado grandes acumulaciones de agua.

Crecida del río Lebrón

De acuerdo con las autoridades, la crecida del río Lebrón llegó a sobrepasar la autopista Duarte, lo que obligó a implementar desvíos provisionales para garantizar la movilidad.

Asimismo, indicaron que se habilitó el paso por el elevado de la avenida Monumental, luego de que previamente se utilizara la carretera Duarte Vieja como ruta alterna.

Las acciones forman parte de un operativo dispuesto por el director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, orientado a mantener la seguridad vial y la conectividad en medio de las condiciones climáticas adversas.

Las autoridades exhortaron a los conductores a transitar con precaución, respetar las indicaciones de los agentes y evitar zonas inundadas para prevenir incidentes.

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