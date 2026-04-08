El Condado, en el Distrito Nacional, volvió a despertar en pesadilla, ya que las inundaciones registradas en el Gran Santo Domingo volvieron a golpear con fuerza este residencial con el anegamiento de sus calles -completamente cubiertas por el agua-, vehículos atrapados y vecinos intentando sacar el agua de sus hogares.

“Por los lados de mi casa están sacando vehículos en grúa. Aquí todo se llenó de agua”, relata un vecino en una grabación desde la zona. En el testimonio, el residente muestra el nivel alcanzado por la acumulación: “Mira el nivel de agua donde llegó, las calles como están. Aquí, esto se llenó por completo hasta arriba”.

La situación obligó a una respuesta improvisada en plena calle de más de 50 residentes de clase media y clase media alta. Según el relato compartido, había “mucha gente moviendo los vehículos” en medio del agua y varios automóviles quedaron inutilizados. “Mira ahí, vehículo inundado”, agrega, mientras describe el panorama de la vía convertida en una extensión de la inundación.

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El impacto no se limitó al tránsito. La grabación testimonial también apunta a daños directos en las edificaciones de apartamentos residenciales, con especial afectación en los parqueos y primeros niveles de apartamentos. “En estos edificios, en el primer nivel, mira dónde llegó el agua, tú lo puedes ver marcado en la pared”, afirma la voz del residente, señalando una marca que evidencia hasta qué altura entró el agua.

En los residenciales, el esfuerzo comunitario se concentró en retirar el agua acumulada. “Los vecinos sacando agua”, se escucha en el mismo registro y se aprecia en las imágenes, en una escena que se repite cada vez que el nivel sube y las calles terminan drenando hacia las viviendas.

Más allá de la emergencia inmediata, el testimonio vuelve sobre una denuncia que los residentes repiten con frecuencia: la recurrencia del problema. “Residenciales que se viven inundando siempre”, sostiene la fuente, al referirse a complejos habitacionales de la zona. En su recuento, “los más afectados fueron estos residenciales de aquí de esta zona”, sugiriendo un patrón de impacto concentrado en un mismo punto del sector.

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