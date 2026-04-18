El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) realizó la incineración de más de mil kilogramos de distintas drogas y sustancias controladas, como parte de los procedimientos establecidos por la legislación vigente.

Informe oficial

De acuerdo con el informe oficial, fueron destruidos un total de 1,120 kilogramos, 977 gramos y 773 miligramos de narcóticos, destacándose 622 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 442 kilogramos de marihuana.

El reporte también incluye la quema de otras sustancias como ecgonina, crack, éxtasis, hachís, alprazolam, metanfetamina y pequeñas cantidades de tramadol. Asimismo, se eliminaron más de 100 kilogramos de sustancias que, tras los análisis, resultaron no ser drogas.

Las autoridades indicaron que estas evidencias corresponden a 3,744 casos trabajados por el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en operativos realizados en distintas zonas del país.

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En lo que va de año, el Inacif ha destruido más de 10,573 kilogramos de drogas, mientras que en 2025 la cifra superó las 31 toneladas, reflejando la magnitud de las incautaciones.

Las incineraciones se realizan cada jueves en el Campamento Militar 16 de Agosto, ubicado en Pedro Brand, con la participación de representantes del sistema de justicia y del sector salud, en cumplimiento de la Ley 50-88 sobre Drogas y la Ley Orgánica del Ministerio Público.

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