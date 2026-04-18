El expresidente de la República, Leonel Fernández, afirmó que el gobierno del Partido Revolucionario Moderno opera sin coordinación ni rumbo definido, lo que a su juicio está impactando negativamente la economía de los hogares.

El también presidente de la Fuerza del Pueblo comparó la gestión pública con la música, señalando que la improvisación puede ser válida en el arte, pero no en la conducción de un país.

El problema es cuando un gobierno improvisa con el destino de una nación, porque las consecuencias se sienten en la vida real, expresó.

Fernández sostuvo que esta falta de planificación ha provocado un deterioro en el poder adquisitivo, indicando que los precios continúan en aumento sin que los salarios logren compensarlo, lo que incrementa la presión económica sobre las familias dominicanas.

Asimismo, advirtió que la incertidumbre se ha vuelto parte de la vida cotidiana, debido a políticas públicas que, según afirmó, carecen de visión estratégica y articulación institucional.

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“El país pierde el compás cuando cada quien toca por su cuenta”, señaló, insistiendo en que la administración pública debe actuar con coherencia y dirección clara.

El exmandatario enfatizó que gobernar requiere liderazgo, planificación y objetivos definidos, comparando al Estado con una orquesta que necesita una conducción precisa para funcionar de manera armónica.

Finalmente, consideró que la República Dominicana tiene potencial para retomar el rumbo, pero subrayó que esto dependerá de que el Gobierno abandone la improvisación y adopte políticas coherentes que permitan mejorar la calidad de vida de la población.

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