El presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Luis Pérez Nova, hizo un llamado urgente a sus colegas para transformar el discurso mediático sobre la donación de órganos, instándolos a sustituir el tabú y el miedo por una narrativa de sensibilización y cambio social.
Durante su intervención en el simposio “Comunicar para Donar Vida”, Pérez Nova fue enfático al señalar que el acuerdo firmado con el INCORT no debe quedarse en un papel, sino convertirse en un compromiso real que modifique la manera en que los líderes de opinión abordan este tema frente a la sociedad.
Superando el tabú desde la experiencia personal
En un gesto de honestidad que marcó la jornada, el presidente del CDP compartió su propia transición personal respecto al tema. Reconoció que, al igual que gran parte de la población, traía prejuicios desde sus raíces rurales. “Fui a mi casa y, cuando hablé de esto, mi esposa por poco me saca. Es por el tabú que traemos desde el campo, pero la información ha logrado cambiar esa percepción”, relató.
Para Pérez Nova, si los propios informadores no logran vencer sus prejuicios, será imposible guiar a la ciudadanía. “Qué bueno que aquí estamos los hacedores de opinión. El hecho de estar acá es porque queremos agregar a nuestros discursos este aspecto y comprometernos de manera veraz”, afirmó ante un auditorio colmado de profesionales de la comunicación.
Un nuevo estilo para sensibilizar
El dirigente gremial propuso la adopción de un "estilo diferente" de comunicación, uno que permita a los periodistas hablar sobre trasplantes sin generar la restricción o el rechazo que actualmente impera en la sociedad dominicana.
“Necesitamos que cada compañero y compañera que tenga la oportunidad de hablar frente a los demás, asuma el privilegio de que sus palabras sean de transformación en el criterio de la gente”, explicó Pérez Nova. Asimismo, hizo un llamado a la División de Comunicación del INCORT para dar seguimiento mensual a los acuerdos, asegurando que el flujo de información sea constante y efectivo.
Compromiso con la transformación social
Finalmente, el presidente del CDP puso al gremio a disposición del sistema de salud nacional, no solo para difundir noticias, sino para educar. “No es solo que la transformación sea para mí, sino que nosotros como periodistas podamos transformar a esta sociedad que tanto requiere de informaciones como estas”, concluyó, reafirmando que la labor periodística es fundamental para que la sociedad dominicana pierda el miedo a un proceso tan vital como la donación de órganos.
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