El abogado Carlos Balcácer, defensa técnica del exprocurador Jean Alain Rodríguez —principal imputado en el caso de corrupción administrativa denominado Medusa—, aseguró que la acusación presentada por el órgano persecutor carece de validez legal debido al vencimiento de los plazos procesales establecidos en el Código Procesal Penal.

Balcácer explicó que al Ministerio Público se le otorgó una prórroga de dos años para presentar acusación formal. Sin embargo, sostuvo que, al no cumplir con ese plazo, el tribunal procedió a intimar a las autoridades correspondientes. Aclaró que dicha intimación no iba dirigida al procurador adjunto Wilson Camacho, sino a sus superiores jerárquicos, incluyendo a la entonces procuradora general Miriam Germán y a la entonces directora de persecución Yeni Berenice Reynoso.

Según el jurista, al no depositarse la acusación dentro del plazo de 15 días tras la intimación —tal como establece el artículo 153 del Código Procesal Penal—, se configura la extinción de la acción pública.

"El legislador es claro: si el fiscal general o su superior jerárquico no presentan acusación en ese plazo, la acción se extingue. Eso fue lo que ocurrió", afirmó Balcácer.

En ese sentido, argumentó que la acusación firmada por Wilson Camacho sería "improcesable", ya que, a su juicio, este no tenía facultad para presentarla una vez vencido el plazo legal.

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Cuestionamientos al proceso y al manejo del caso

El abogado también criticó la conducción del proceso, alegando retrasos acumulados por decisiones judiciales, recusaciones de jueces y situaciones administrativas que, según dijo, han extendido el caso por más de un año y medio.

Asimismo, rechazó señalamientos de sectores externos como Participación Ciudadana, a quienes acusó de influir indebidamente en el proceso judicial y de emitir juicios anticipados sobre la culpabilidad del exprocurador. Indicó que ya han interpuesto acciones legales contra esa organización y advirtió que continuarán respondiendo ante lo que consideran actuaciones indebidas.

Etapa actual del caso

El proceso judicial se encuentra en la fase de juicio de fondo, específicamente en la etapa de presentación de incidentes, previo al inicio de la lectura formal de la acusación por parte del Ministerio Público.

El expediente del caso Medusa cuenta con un total de 12,274 páginas y más de 3,500 elementos de prueba documentados por el órgano acusador.

Próximas audiencias

En la audiencia anterior, el tribunal dispuso que, a partir del 13 de mayo, las sesiones se realizarán tres veces por semana —lunes, miércoles y viernes— desde las 9:00 de la mañana, con el objetivo de agilizar el conocimiento del caso dada su complejidad y la cantidad de incidentes presentados.

La jueza Yissel Soto explicó que esta medida busca evitar mayores dilaciones y avanzar de manera más eficiente en el desarrollo del juicio.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más