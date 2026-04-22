En medio del proceso judicial por la muerte de Delvy Carlos Abreu Quezada, el abogado y comunicador José Martínez Brito expuso la posición de la acusación y subrayó que, por ahora, el caso sigue en fase de investigación, con elementos que —según afirma— ya permiten descartar la hipótesis de un accidente de tránsito como origen de los hechos.

Martínez Brito explicó que la acusación fue depositada “como manda la ley” a través de la plataforma digital del Poder Judicial, ante el Ministerio Público y el tribunal, y que corresponde al tribunal realizar la notificación formal de la querella y a cada uno de los imputados.

En ese contexto, relató que desde la defensa preguntaron si había ejemplares físicos suficientes para entregar “ahí mismo” copias del expediente, pero que no contaban con esos documentos impresos porque el trámite se hizo digital. “Ahora el Poder Judicial tendrá que notificarse eso”, sostuvo.

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Consultado sobre si está de acuerdo con la acusación del Ministerio Público —en el marco de señalamientos vinculados a “malhechores, asesinatos y lesiones”—, Martínez Brito indicó que todavía se está recopilando y confirmando información clave para sostener la teoría del caso.

Aun así, afirmó que un punto ya estaría aclarado: el “roce” o choque vehicular como detonante quedó “descartado completamente”, debido a que en los seguimientos con cámaras “no se verifica ningún accidente de tránsito”. En cambio, describió una secuencia distinta: “Lo que sí se verifica es una persona que atraviesa una motocicleta frente al camión, se desmonta y de manera amenazante se dirige hacia la vereda. El camión avanza y se lleva la motocicleta sin conductor, porque el conductor estaba desmontado. Y a partir de ahí empieza la persecución”.

El abogado también se refirió a la versión de que el agresor —a quien identificó como una persona que “dio las estocadas” y que “se encuentra prófugo”— sería prestamista. Señaló que esa línea (“la teoría del préstamo”) aún debe ser confirmada.

Finalmente, Martínez Brito reconoció que persiste un aspecto central sin definición pública: el motivo y la causa exacta del fallecimiento. “Hasta el momento, todavía la razón por la cual falleció Delvy, todavía ni siquiera la tenemos”, afirmó.

El caso, insistió, continúa bajo investigación, a la espera de nuevas diligencias y de la evolución del proceso de notificación y acceso formal al expediente por parte de las defensas.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más