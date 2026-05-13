El abogado Carlos Balcácer, defensor del exprocurador Jean Alain Rodríguez, anunció este miércoles que la barra de defensa solicitará la anulación del proceso judicial conocido como caso Medusa, al sostener que el Ministerio Público continúa utilizando ese nombre en la acusación, en contradicción con una sentencia del Tribunal Constitucional sobre la denominación de expedientes.

"La jurisprudencia permite plantear incidentes en instrucción, en la preliminar e igual en juicio de fondo", respondió Balcácer, al defender la legalidad de los recursos sometidos ante el tribunal.

Balcácer señaló que, una vez notificada la decisión judicial, el órgano acusador estaba obligado a modificar el contenido del expediente. Criticó además que la institución persista en el uso de denominaciones como "Medusa", "Cobra", "Camaleón" y "Lobo" en distintos procesos penales.

"Esto va a conllevar, necesariamente, a la petición de que se anule ese proceso", afirmó el jurista. Como respaldo a su argumento, indicó que en las 12,740 páginas del expediente la palabra "Medusa" aparece aproximadamente 12,700 veces, y que el término figura también en alrededor de 250 pruebas documentales.

El abogado también salió al paso de los señalamientos del Ministerio Público, que sostuvo que los incidentes planteados por la defensa debieron presentarse exclusivamente durante la audiencia preliminar.

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"La jurisprudencia permite plantear incidentes en instrucción, en la preliminar e igual en juicio de fondo", respondió Balcácer, al defender la legalidad de los recursos sometidos ante el tribunal.

El letrado explicó que, al momento de celebrarse la audiencia intermedia, la sentencia relacionada con el uso de sobrenombres en casos judiciales aún no había sido emitida, razón por la cual la defensa insistirá en discutir ese punto durante el juicio de fondo.

Hasta el momento, la defensa de los imputados ha presentado 16 de los 28 incidentes que tiene previsto someter ante el tribunal.

Desarrollo de audiencias previas

A partir de hoy 13 de mayo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional el caso denominado Medusa por el Ministerio Público celebrará audiencias tres veces por semana lunes, miércoles y viernes desde las 9:00 de la mañana, como parte de una medida para acelerar el desarrollo del caso debido a su amplitud, complejidad y la cantidad de incidentes planteados por las partes.

Este proceso judicial salió a la luz en 2021, tiene como principal imputado al exprocurador general Jean Alain Rodríguez. Cuenta con un expediente con un volumen de 12, 274 páginas, dentro de las cuales hay más de 3,500 pruebas y figuran 41 acusados y 22 empresas involucradas, además de que cuentan con más de 400 testigos.

Durante la audiencia del lunes 27, la abogada Nelys Rivas afirmó que el Ministerio Público habría incorporado evidencias adicionales luego del depósito inicial del expediente investigativo, presuntamente sin agotar los procedimientos legales correspondientes. A juicio de la defensa, esta situación afecta la transparencia y legalidad del proceso.

Defensa de Jean Alain inicia “incidentes” y cuestiona validez de la acusación. Foto: Halley Antigua/Acento.com.do

Asimismo, Rivas sostuvo que parte de esas pruebas fueron manejadas y distribuidas de manera irregular durante la investigación, lo que, según argumentó, vulnera principios esenciales del debido proceso.

En tanto, el pasado día 22, el abogado Carlos Balcácer, representante legal del exprocurador Jean Alain Rodríguez, señaló que la acusación presentada en el caso Medusa carecería de sustento jurídico debido al incumplimiento de los plazos procesales establecidos en el Código Procesal Penal.

Balcácer explicó que el Ministerio Público recibió una extensión de dos años para formalizar la acusación, pero aseguró que dicho plazo expiró sin que se cumpliera el requerimiento dentro del tiempo establecido.

Indicó además que la intimación realizada posteriormente por el tribunal estaba dirigida a las máximas autoridades del órgano persecutor de entonces, entre ellas Miriam Germán y Yeni Berenice Reynoso, y no al procurador adjunto Wilson Camacho.

De igual forma, el día 20, la defensa de Jean Alain Rodríguez denunció que aún no ha recibido todos los documentos solicitados al Ministerio Público desde el año 2021, entre ellos audios, videos y documentos oficiales relacionados con la investigación.

Los abogados calificaron la situación como una actuación de “mala fe”, alegando que incluso existen decisiones judiciales que ordenan la entrega de esos materiales.

Situación actual del proceso

El caso Medusa se encuentra actualmente en la etapa de juicio de fondo, específicamente en la fase de conocimiento de incidentes, antes de iniciar la lectura íntegra de la acusación presentada por el Ministerio Público.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más