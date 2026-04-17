El nombre de Jean Alain Rodríguez ha retomado protagonismo tras ser incluido en el más reciente informe del movimiento cívico Participación Ciudadana, que da seguimiento a los casos de presunta corrupción administrativa en el país.

En su octavo informe, la entidad advierte que varios procesos judiciales podrían extinguirse debido a retrasos en su conocimiento, señalando que las dilaciones responderían a estrategias procesales para agotar el plazo máximo sin una sentencia definitiva. Asimismo, reiteró la necesidad de combatir la impunidad y fortalecer la aplicación efectiva del régimen de consecuencias.

Jean Alain Rodríguez responde a Participación Ciudadana

Ante estos señalamientos, Rodríguez, junto a su equipo legal, negó que su defensa haya provocado suspensiones en las audiencias. El exfuncionario también acusó a representantes de la organización, incluyendo a Francisco Álvarez, de intentar influir en decisiones durante su gestión.

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Según sus declaraciones, recibió propuestas de colaboración que no siempre estaban basadas en informaciones verificadas, asegurando que nunca accedió a realizar acciones indebidas. Indicó además que posee documentación sobre estos hechos, aunque por el momento se reservó ofrecer más detalles.

Rodríguez enfatizó que su prioridad es demostrar su inocencia en los tribunales y aportar a que el proceso marque un precedente en el sistema judicial dominicano.

El caso que enfrenta Jean Alain Rodríguez

El proceso judicial contra el exprocurador, dado a conocer en 2021, involucra a más de 40 personas y 22 empresas, acusadas de manejar de manera irregular más de 6,000 millones de pesos.

Actualmente, el caso se encuentra en fase de juicio de fondo ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en medio de un debate público sobre la efectividad del sistema de justicia frente a los casos de gran corrupción.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más