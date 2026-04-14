El procesado exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez calificó de "políticamente motivado" el informe de Participación Ciudadana y advirtió que el proceso judicial en su contra carece de pruebas suficientes para sostener una condena.

El informe de Participación Ciudadana criticó las dilaciones y advirtió que se trata de una estrategia para retrasar la justicia, por lo que advierte sobre el riesgo de extinción de la acción penal en el proceso que se le sigue al exprocurador por corrupción administrativa.

Rodríguez Sánchez salió al paso este viernes a tal informe y en una declaración difundida por su equipo de defensa sostuvo que "no es un análisis jurídico; es un documento político disfrazado de técnica".

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Rechazó que la dilación procesal sea atribuible a su estrategia legal y apuntó directamente a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) como responsable de los atrasos acumulados en el expediente.

"La extinción que temen no es un truco"

"Llevamos años en este proceso y el Ministerio Público no ha podido demostrar ante el tribunal un solo hecho concreto que me vincule a actos de corrupción. La extinción que temen no es un truco de la defensa; es la consecuencia natural de una acusación endeble", afirmó el exprocurador.

Recordó que "el vencimiento del plazo de duración máxima de los procesos penales" es de cuatro años , conforme a los establecido en el artículo 150 del Código Procesal Penal, y subrayó que "el proceso penal en mi contra alcanza casi los 6 años".

La posición de Rodríguez contrasta con la del organismo cívico que en su informe señaló que la defensa ha recurrido sistemáticamente a incidentes procesales para impedir que el tribunal conozca el fondo del caso y lograr la extinción de la acción penal.

La magistrada Mirna Ortiz, coordinadora de litigación de la Pepca, había calificado previamente esa estrategia como "desordenada" y carente de sustento jurídico.

El exprocurador, quien encabezó el Ministerio Público entre 2016 y 2020, insistió en que su inocencia quedará demostrada cuando el tribunal evalúe las pruebas de fondo: "Confío en la justicia dominicana. Que Participación Ciudadana haga su trabajo, y que los jueces hagan el suyo", concluyó.

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