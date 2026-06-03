El Ministerio Público inició este miércoles la presentación de sus réplicas a más de 120 incidentes planteados por las defensas de los imputados en el juicio del caso Medusa, proceso que tiene como principal acusado al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez.

Fiscal Mirna Ortiz tras arresto de Aurelio Valdez: “Es una actuación individual; los casos no están en riesgo”. Foto: Mery Ann Escolástico/Acento.com.do

Durante la audiencia celebrada ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, la fiscal de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, solicitó al tribunal rechazar varios de los incidentes y peticiones formulados por las defensas de los encartados.

Ministerio Público rechaza alegatos de nulidad

Entre los planteamientos objetados figura la solicitud de nulidad de la acusación presentada por la defensa de Jean Alain Rodríguez, sustentada en que al exfuncionario se le habría impedido salir del país al inicio de las investigaciones sin que existiera una orden judicial en su contra.

Juicio a Jean Alain Rodríguez este 27 de abril. (Foto: Mery Ann Escolástico)

Ortiz sostuvo que las actuaciones del Ministerio Público estuvieron apegadas a la ley y afirmó que los argumentos de la defensa carecen de fundamento para invalidar el proceso judicial.

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Defienden participación del fiscal Emmanuel Ramírez

La representante del órgano acusador también defendió la participación del fiscal Emmanuel Ramírez en la investigación, luego de que la defensa cuestionara su intervención alegando que no estaba colegiado como abogado.

Sobre este punto, Ortiz argumentó que la Ley Orgánica del Ministerio Público no exige la colegiación para el ejercicio de las funciones de los miembros de esa institución, al tratarse de un régimen jurídico distinto al del ejercicio privado de la abogacía.

Acusación por presunta red de corrupción

El Ministerio Público acusa a Jean Alain Rodríguez y a varios coimputados de integrar una presunta red de corrupción administrativa que, según la acusación, habría ocasionado un perjuicio económico superior a los 6,000 millones de pesos al Estado dominicano.

Estado del proceso

Este proceso judicial enviado a juicio de fondo en la etapa donde el Ministerio Público responde a los incidentes presentados por las barras de las defensas.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más