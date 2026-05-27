El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez, presentó este miércoles su defensa material y técnica ante las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, durante la fase de presentación de incidentes del proceso judicial que se sigue en su contra junto a varios exfuncionarios.

Durante su intervención, Rodríguez sostuvo que las acusaciones formuladas en su contra carecen de fundamento y expresó su confianza en que podrá demostrar su inocencia una vez se inicie el conocimiento del fondo del expediente.

Asimismo, argumentó que los abogados del Estado no deberían participar en el proceso debido a que el Ministerio Público representa los intereses estatales.

Por su parte, su abogado defensor, Carlos Balcácer, informó que la defensa redujo de 38 a 18 los incidentes originalmente planteados, mediante la fusión y síntesis de varios de ellos.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Defensa busca nulidad

Balcácer explicó que uno de los principales argumentos busca la nulidad de la acusación, alegando que fue depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente varios días antes del vencimiento del plazo legal, lo que, según afirmó, contradice criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia sobre el procedimiento de depósito de escritos judiciales.

Asimismo, sostuvo que el procurador adjunto Wilson Camacho carecía de calidad para firmar la acusación debido a que había sido previamente intimado por la defensa, situación que, a su juicio, limitaba sus facultades para presentar dicho acto procesal.

El jurista también cuestionó el uso reiterado del nombre con el que el Ministerio Público identificó el expediente, argumentando que vulnera el derecho de defensa de los imputados y citando precedentes jurisprudenciales que, según aseguró, respaldan su posición.

Balcácer manifestó que el tribunal podría optar por declarar la nulidad de la acusación o conceder al Ministerio Público un plazo para reformular el documento acusatorio, aunque consideró que esta última posibilidad sería compleja debido al volumen del expediente.

Por su parte, su abogado defensor, Carlos Balcácer, informó que la defensa redujo de 38 a 18 los incidentes originalmente planteados, mediante la fusión y síntesis de varios de ellos.

Balcácer explicó que uno de los principales argumentos busca la nulidad de la acusación, alegando que fue depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente varios días antes del vencimiento del plazo legal, lo que, según afirmó, contradice criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia sobre el procedimiento de depósito de escritos judiciales.

Asimismo, sostuvo que el procurador adjunto Wilson Camacho carecía de calidad para firmar la acusación debido a que había sido previamente intimado por la defensa, situación que, a su juicio, limitaba sus facultades para presentar dicho acto procesal.

El jurista también cuestionó el uso reiterado del nombre con el que el Ministerio Público identificó el expediente, argumentando que vulnera el derecho de defensa de los imputados y citando precedentes jurisprudenciales que, según aseguró, respaldan su posición.

Balcácer manifestó que el tribunal podría optar por declarar la nulidad de la acusación o conceder al Ministerio Público un plazo para reformular el documento acusatorio, aunque consideró que esta última posibilidad sería compleja debido al volumen del expediente

Etapa actual del proceso

En la etapa actual está destinada exclusivamente al conocimiento y discusión de los incidentes planteados por las partes, previo a la apertura formal del juicio de fondo, momento en el que el Ministerio Público deberá proceder con la lectura íntegra de la acusación.

Será durante esa fase cuando las partes podrán debatir las pruebas y exponer ampliamente sus argumentos ante el tribunal.

La presentación de incidentes constituye un requisito procesal que debe agotarse antes de que el tribunal dé inicio al juicio de fondo y el Ministerio Público presente formalmente su acusación.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más