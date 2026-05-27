La jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, declaró en rebeldía a la comunicadora Ingrid Jorge Pérez, conocida como “La Torita”, en el marco de la querella presentada por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, por presunta difamación, injuria y violaciones a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

La información fue ofrecida por el abogado de la funcionaria, Miguel Valerio, quien explicó que la decisión judicial se produjo debido a la inasistencia de la imputada a tres audiencias consecutivas.

“El día de hoy, contestando tu pregunta, se acogió una rebeldía a la señora Ingrid Jorge y el día primero de julio se va a ejecutar el contrato de fianza. Nosotros dijimos que siempre hemos estado abiertos a una solución alterna al conflicto, pero ante la no presencia de ella en tres audiencias, el juez tomó la rebeldía y eso fue lo que pasó hoy”, expresó Valerio a la salida del tribunal.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La demanda presentada por Faride Raful contra Ingrid Jorge se ha convertido en uno de los procesos judiciales de mayor repercusión en el ámbito político y mediático dominicano durante los últimos meses.

La querella se fundamenta en una serie de publicaciones y declaraciones difundidas a través de redes sociales y otras plataformas digitales, que la ministra considera constituyen delitos de difamación e injuria, además de infracciones contempladas en la Ley 53-07.

Incidentes

El caso ha atravesado varias incidencias procesales. El 7 de junio de 2025, el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción contra Jorge Pérez, con el fin de garantizar que su defensa fuera formalmente notificada y tuviera acceso al expediente.

Ingrid Jorge "La Torita"

En esa ocasión, la magistrada fijó una nueva audiencia para el 18 de julio a las 9:00 de la mañana. Tras la suspensión, Miguel Valerio aseguró que la parte querellante llevaría el proceso “hasta las últimas consecuencias” y descartó la existencia de acuerdos entre las partes.

Recusación contra la jueza

Posteriormente, el 18 de junio de 2025, la defensa de Ingrid Jorge recusó a la jueza Yanibet Rivas alegando supuesta parcialidad en el manejo del proceso.

El abogado Enrique Santelises explicó que la recusación fue presentada luego de que la magistrada rechazara una solicitud para excluir al Ministerio Público del caso, bajo el argumento de que los delitos atribuidos a su clienta corresponden a una acción privada.

“Como no lo acogió, entonces la recusamos a ella”, manifestó Santelises en ese momento.

Durante esa audiencia, la defensa también reveló que los querellantes solicitaban una garantía económica de tres millones de pesos. Según Santelises, la comunicadora no contaba con recursos suficientes para cubrir ese monto, al afirmar que “ella no tiene dinero ni para pagar un Uber”.

Con la declaración de rebeldía, el proceso entra en una nueva etapa judicial, mientras el tribunal mantiene programada para el próximo 1 de julio la ejecución del contrato de fianza dispuesto por la decisión adoptada este miércoles.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más