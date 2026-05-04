La organización cívica Participación Ciudadana informó sobre una serie de acciones desarrolladas en abril, que incluyen la presentación de un nuevo informe sobre casos de corrupción administrativa, su participación en el estudio de un proyecto de ley sobre integridad política en el Senado y el seguimiento al proceso de evaluación de jueces en la Suprema Corte de Justicia.

Informe sobre corrupción y debate legislativo

Durante el período, la entidad dio a conocer su octavo informe de seguimiento a casos de corrupción administrativa, centrado en un expediente de alto impacto vinculado al exprocurador Jean Alain Rodríguez.

El documento forma parte de una serie de reportes con los que la organización busca dar seguimiento a los procesos judiciales y aportar a la comprensión pública sobre el avance —o estancamiento— de estos casos en los tribunales.

En paralelo, representantes de la organización sostuvieron un encuentro con una comisión del Senado de la República Dominicana que estudia un proyecto de ley orientado a regular el financiamiento político y prevenir la entrada de recursos ilícitos en la actividad partidaria, en medio de discusiones más amplias sobre transparencia.

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Evaluación judicial y nueva investigación

Desde la Red de Observación de la Institucionalidad (ROI), la organización reiteró el llamado a que se active el proceso de evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia cuyo período constitucional ya se cumplió.

Según advirtió, la falta de convocatoria formal mantiene en suspenso a varios magistrados y genera incertidumbre sobre la institucionalidad del sistema judicial.

Además, anunció la apertura de una convocatoria para una consultoría que permita actualizar el registro de casos de corrupción administrativa entre 2010 y 2025, con el objetivo de evaluar la capacidad del sistema judicial para investigar, procesar y sancionar estos delitos en el país.