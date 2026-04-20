La defensa técnica de Altagracia Guillén Calzado cuestionó el proceso judicial en su contra en el marco del caso Medusa, al alegar violaciones al debido proceso y falta de imparcialidad en el tribunal.

El abogado sostuvo que una jueza adoptó decisiones mientras estaba en curso una recusación, lo que —según afirmó— compromete la validez del proceso. Asimismo, indicó que la acusación no define con claridad la participación específica de su representada y denunció una supuesta falta de evaluación adecuada de las pruebas.

Guillén Calzado está implicada en este expediente de presunta corrupción administrativa por, alegadamente, formar parte de un entramado que habría incurrido en irregularidades en contrataciones, incluyendo el suministro de bienes y servicios al sistema penitenciario durante la gestión del exprocurador Jean Alain Rodríguez.

En ese contexto, la defensa solicitó la nulidad del proceso y la exclusión de actuaciones que considera irregulares.

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Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más