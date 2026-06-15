Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional autorizaron a los abogados de la defensa a responder a los planteamientos realizados por el Ministerio Público durante el juicio de fondo que se sigue contra el exprocurador de la República, Jean Alain Rodríguez, tras rechazar los reclamos sobre una supuesta desigualdad en la participación de las partes.

Al conocer las objeciones de los abogados defensores, las magistradas indicaron que estos alegaban que el Ministerio Público había abordado aspectos distintos a los previamente anunciados por la fiscal Mirna Ortiz, quien había señalado que la acusación se limitaría a un resumen de las instancias incidentales. Sin embargo, el tribunal sostuvo que todas las partes deben verificar tanto los argumentos expuestos en audiencia como el contenido de las instancias depositadas en el proceso.

Las juezas también respondieron a los cuestionamientos sobre la igualdad de participación, precisando que el Ministerio Público utilizó 2 horas y 58 minutos en la primera jornada, 1 hora y 59 minutos en la segunda y 35 minutos en la audiencia de este lunes, para un total de 5 horas y 32 minutos de intervención, según consta en actas y registros de audio. Indicaron además que la participación de la parte querellante durante la jornada de este lunes fue de 57 minutos.

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El tribunal recordó que las tres intervenciones del Ministerio Público para responder incidentes no correspondieron a jornadas completas debido a circunstancias particulares de cada fecha, entre ellas situaciones relacionadas con imputados y la deliberación de otro proceso a cargo del tribunal. No obstante, enfatizó que lo determinante es el tiempo efectivamente utilizado por la barra acusadora para responder los planteamientos de las defensas.

En ese sentido, las magistradas consideraron procedente garantizar el derecho a réplica de los abogados defensores durante la jornada de este lunes, por lo que dispusieron que la defensa de Jean Alain Rodríguez contará con una hora de intervención.

El tribunal explicó que esta distribución del tiempo responde a criterios de equilibrio y proporcionalidad, tomando en cuenta la participación concreta de la barra acusadora respecto a los imputados.

“No se le puede dar las cinco horas a un solo abogado”, señalaron las magistradas al justificar la decisión.

Finalmente, el tribunal ordenó un receso para el almuerzo e instó a las defensas a utilizar el tiempo concedido para responder de manera puntual a los argumentos del Ministerio Público, recordando que su intervención se ha limitado a contestar los planteamientos incidentales presentados durante el proceso.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más