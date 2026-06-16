Durante la lectura de la sentencia de los casos Coral y Coral 5G, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional expuso los principales argumentos que sustentaron las condenas impuestas a los acusados y la histórica indemnización a favor del Estado dominicano.

Estos son los puntos clave que motivaron la decisión judicial:

1. El mecanismo de desfalco institucional

Las juezas concluyeron que la red operaba mediante nóminas ficticias o irregulares dentro del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur). A través de los llamados “bautizados” o “fantasmas”, personas cobraban salarios sin trabajar y entregaban gran parte del dinero a los responsables del esquema.

El mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre, jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia de la República durante la gestión de Danilo Medina.

El tribunal también estableció que se produjo un desvío sistemático de fondos públicos, estimado en más de RD$4,500 millones, además de pagos irregulares mediante combustibles, raciones alimenticias e incentivos especiales utilizados para extraer recursos del Estado.

2. Los delitos que sustentaron las condenas

La sentencia determinó la existencia de una asociación de malhechores, al comprobar que los acusados formaban parte de una estructura organizada y jerárquica dedicada a cometer actos ilícitos.

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Asimismo, las magistradas concluyeron que hubo lavado de activos, al demostrar que los fondos obtenidos ilegalmente fueron utilizados para adquirir bienes inmuebles, terrenos y empresas que permitían ocultar su origen.

Otro de los elementos valorados fue el enriquecimiento ilícito, evidenciado por la diferencia entre los ingresos oficiales de los acusados y los patrimonios acumulados.

3. El impacto al Estado y la reparación económica

Durante la lectura del fallo, el tribunal indicó que existían evidencias de intentos para extender el esquema de corrupción a otras instituciones públicas, entre ellas el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

Las juezas también concluyeron que las acciones de la red provocaron un grave daño moral al Estado dominicano y a la institucionalidad pública, razón por la cual acogieron la demanda civil y ordenaron el pago de RD$5,000 millones como indemnización a favor del Estado.

Fecha de inicio y finalización

El juicio de fondo de los casos Coral y Coral 5G inició formalmente el 27 de junio de 2024 y concluyó con la lectura de la sentencia el 15 de junio de 2026.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más