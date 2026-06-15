Los imputados en el denominado caso Coral comenzaron a llegar este lunes al Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, donde las juezas darán a conocer su decisión en uno de los expedientes de presunta corrupción administrativa más relevantes de los últimos años.

El caso Coral salió a la luz pública en abril de 2021, cuando el Ministerio Público ejecutó una serie de allanamientos y arrestos contra una estructura que, según la acusación, operaba dentro de instituciones militares y policiales para desviar recursos públicos. De acuerdo con las investigaciones, la supuesta red era encabezada por el mayor general retirado Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP).

Las autoridades sostienen que los integrantes de la organización habrían utilizado nóminas irregulares, manejo indebido de fondos y otros mecanismos para obtener beneficios económicos a costa de recursos del Estado.

Entre los principales acusados figuran los generales retirados Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo de los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista. También forman parte del proceso el coronel Rafael Núñez de Aza, el capitán Franklin Antonio Mata Flores, la pastora Rossy Guzmán Sánchez y su hijo Tanner Antonio Flete Guzmán.

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Asimismo, figuran el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, considerado uno de los testigos clave del proceso, así como Kelman Santana Martínez, Pedro Roberto Castillo Nolasco, Yehudy Guzmán Alcántara, Erasmo Roger Pérez Núñez, José Manuel Rosario Pirón, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez y Esmeralda Ortega Polanco, entre otros imputados.

El tribunal se dispone a emitir el fallo tras la conclusión de las audiencias y la valoración de las pruebas presentadas durante el juicio.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más