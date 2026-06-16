El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ordenó el decomiso inmediato de todos los bienes que fueron identificados como adquiridos con recursos provenientes de actividades ilícitas dentro del entramado de corrupción desmantelado en los casos Coral y Coral 5G.
Durante la lectura del fallo, las juezas Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo dispusieron que los inmuebles, activos y demás propiedades cuya adquisición fue vinculada a fondos obtenidos de manera ilegal pasen a favor del Estado dominicano.
Además, el tribunal condenó a los responsables del esquema a resarcir al Estado por los daños ocasionados mediante el pago de más de RD$ 5,000 millones, monto que corresponde al perjuicio económico causado por las operaciones fraudulentas ejecutadas desde el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
La decisión forma parte de las medidas de recuperación de activos adoptadas por el tribunal tras determinar la existencia de un esquema de corrupción, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y desvío de fondos públicos.
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declaró culpables la madrugada de este martes a varios de los principales implicados en el denominado caso Coral y Coral 5G, al concluir que el Ministerio Público logró demostrar la existencia de una estructura que operó para desviar recursos públicos desde instituciones militares y policiales.
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