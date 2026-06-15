El programa Mirada Femenina, transmitido por Acento TV, analizará este lunes los principales temas de la agenda nacional e internacional, encabezados por el anuncio de un acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin a la guerra, una noticia de alto impacto por sus posibles efectos en los precios del petróleo, el comercio marítimo y la estabilidad de Medio Oriente.

El espacio también dará seguimiento al caso Jet Set, luego de que el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional conozca si envía o no a juicio de fondo a Antonio y Maribel Espaillat López, imputados por el colapso del techo de la discoteca Jet Set Club, tragedia que dejó 236 fallecidos y alrededor de 180 heridos.

Otro de los temas centrales será el fallo esperado en los casos Coral y Coral 5G, proceso judicial por presunta corrupción administrativa en el que figuran varios imputados acusados de integrar una red que habría desfalcado al Estado dominicano con más de RD$4,500 millones.

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Durante la transmisión, las periodistas Elvira Lora e Indhira Suero también abordarán la Operación Onco14, investigación del Ministerio Público sobre un presunto fraude contra el SeNaSa y pacientes con cáncer, así como el secuestro en Haití de James Boyard, inspector general de la Policía Nacional y director de gabinete del Ministerio de Defensa.

En la agenda nacional, Mirada Femenina incluirá además el proceso electoral de la UASD 2026, la solicitud de investigación a una licitación de RD$120 millones del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, y la posición de los neumólogos sobre el impuesto a los vapeadores, quienes respaldan la medida, pero reclaman una política integral de salud pública.

El programa también consultará a su audiencia con la pregunta del día: ¿La propuesta de mini reforma fiscal del gobierno dominicano beneficia principalmente a los sectores de menores ingresos? Las respuestas serán comentadas durante la transmisión.

Mirada Femenina se transmite de lunes a viernes a las 7:00 de la mañana por Acento TV, canales 38 de Claro TV y 39 de Altice, así como por el canal de YouTube Acento TV. El espacio mantiene su lema: “Mujeres que piensan, voces que pesan”.