El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional emitirá hoy su decisión en el juicio seguido contra altos oficiales militares, policiales y civiles acusados de integrar una presunta red de corrupción administrativa desmantelada mediante las operaciones Coral y Coral 5G.

El tribunal, integrado por las magistradas Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, fijó para las 3:00 de la tarde la lectura del fallo que pondrá fin a uno de los procesos judiciales más emblemáticos en materia de corrupción pública de los últimos años en República Dominicana.

La expectativa en torno a la decisión es alta debido a que el expediente involucra a figuras que ocuparon posiciones estratégicas dentro de organismos de seguridad del Estado durante la pasada administración.

¿Qué es el caso Coral?

El caso Coral salió a la luz pública en abril de 2021, cuando el Ministerio Público ejecutó una serie de allanamientos y arrestos contra una estructura que, según la acusación, operaba dentro de instituciones militares y policiales para desviar recursos públicos.

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De acuerdo con las investigaciones, la supuesta red era encabezada por el mayor general retirado Adán Cáceres Silvestre, quien se desempeñó como jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP).

Las autoridades sostienen que los integrantes de la organización habrían utilizado nóminas irregulares, manejo indebido de fondos y otros mecanismos para obtener beneficios económicos a costa de recursos del Estado.

Un presunto desfalco multimillonario

El Ministerio Público afirma que la estructura habría sustraído más de RD$4,500 millones mediante operaciones realizadas desde distintas instituciones vinculadas a la seguridad pública.

Entre las entidades mencionadas en la acusación figuran el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), donde presuntamente se realizaron pagos irregulares y otras prácticas destinadas a favorecer a miembros de la red.

Según el órgano acusador, el entramado incluía el pago de salarios a personas que no desempeñaban funciones reales, así como el uso irregular de recursos asignados a organismos estatales.

Principales acusados

Entre los principales imputados figuran los generales retirados Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo de los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista.

Defensa de Rafael Núñez de Aza cuestiona pruebas del Ministerio Público en el Caso Coral. Foto: Mery Ann Escolástico/Acento.com.do

También forman parte del proceso el coronel Rafael Núñez de Aza, el capitán Franklin Antonio Mata Flores, la pastora Rossy Guzmán Sánchez y su hijo Tanner Antonio Flete Guzmán.

Asimismo, figura el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, considerado uno de los testigos clave del caso, además de Kelman Santana Martínez, Pedro Roberto Castillo Nolasco, Yehudy Guzmán Alcántara, Erasmo Roger Pérez Núñez, José Manuel Rosario Pirón, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez y Esmeralda Ortega Polanco, entre otros acusados.

Un fallo de alto impacto

La decisión que será emitida constituye un momento determinante para uno de los expedientes de corrupción más complejos y mediáticos de la historia reciente del país.

El veredicto definirá la responsabilidad penal de los acusados y marcará un precedente en los esfuerzos institucionales para perseguir y sancionar los delitos relacionados con la administración de fondos públicos.

Un tribunal con experiencia en casos de alto perfil

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las magistradas Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, ha estado al frente de algunos de los procesos judiciales más importantes y mediáticos de los últimos años en República Dominicana.

"Los corruptos perremeístas de hoy no son molestados durante la noche a pesar de cometer los mismos delitos que los peledeístas", indica el autor. (Fuente externa).

Entre los casos de mayor relevancia que ha conocido figura el expediente de los sobornos de Odebrecht, considerado durante años el principal caso de corrupción transnacional ventilado en los tribunales dominicanos. En octubre de 2021, ese tribunal condenó al empresario Ángel Rondón y al exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, mientras descargó a otros cuatro imputados por insuficiencia de pruebas.

Otra de sus sentencias de alto perfil fue emitida el 12 de julio de 2022, cuando condenó a 30 años de prisión a Juan Miguel Valdez Alcántara, hallado culpable de provocar la muerte de una joven de 19 años tras incendiar una habitación de hotel en el sector Manganagua, en el Distrito Nacional. La decisión se sustentó en pruebas testimoniales, documentales, periciales y materiales presentadas por el Ministerio Público.

Asimismo, en junio de 2023, el tribunal impuso 30 años de prisión a los civiles Santiago Mateo Victoriano, Michael Pérez Ramos y Jean Carlos Martínez Peña, tras ser encontrados culpables de la golpiza que provocó la muerte de David de los Santos dentro de una celda del destacamento policial del ensanche Naco, luego de su arresto en Ágora Mall.

En esa misma sentencia, las juezas condenaron a 15 años de prisión al segundo teniente Germán García de la Cruz y al cabo Alfonso Decena Hernández por omisión de sus deberes, al permitir la agresión mientras la víctima se encontraba bajo custodia policial. La decisión fue considerada una de las más emblemáticas en materia de responsabilidad de agentes del orden por hechos ocurridos bajo su vigilancia.

Este historial de decisiones coloca al Primer Tribunal Colegiado entre los órganos judiciales con mayor experiencia en el conocimiento de casos de gran repercusión pública, corrupción administrativa, homicidios y violaciones a derechos fundamentales.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más