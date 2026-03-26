El abogado Rubén Jean Carlos Martínez, representante del mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, inició su intervención en la fase final del juicio de fondo del caso Coral cuestionando la ausencia de un acuerdo que, según afirmó, había sido previamente pactado con el Ministerio Público.

Antes de presentar sus conclusiones, el jurista solicitó al tribunal que le informara si el órgano acusador había depositado algún documento relacionado con dicho acuerdo respecto a su defendido. La respuesta fue que no existía ningún depósito.

Asimismo, preguntó a la parte civil si mantenía las conclusiones presentadas de manera solidaria, recibiendo confirmación de que estas se sostenían.

En ese contexto, el abogado anunció la presentación de varios incidentes, alegando un comportamiento de mala fe tanto por parte del Ministerio Público como de los querellantes.

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Sostuvo que la defensa no estructuró una estrategia tradicional, sino que actuó a partir de un acuerdo previo que —según indicó— fue establecido desde el momento en que asumieron la representación legal de Girón Jiménez, el 30 de noviembre de 2023.

En ese sentido, citó el artículo 135 del Código Procesal Penal, que establece el principio de lealtad procesal, y argumentó que dicho acuerdo debió ser depositado formalmente ante el tribunal.

“El tribunal no puede suponer la existencia de un acuerdo; este debe ser presentado de manera clara y formal”, expresó.

Posteriormente, la jueza del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional recordó que el juicio de fondo inició el 27 de junio de 2024 y que se ha desarrollado conforme a lo establecido en los artículos 320 y 321 del Código Procesal Penal.

De acuerdo con estas disposiciones, el proceso ha sido conocido en audiencias sucesivas, celebradas de manera ininterrumpida los martes y jueves de cada semana, sin que entre una y otra medie un plazo mayor a diez días.

Actualmente, el juicio se encuentra en la fase de discusión final. Ya se han presentado los discursos de clausura del Ministerio Público, los querellantes, los actores civiles y la mayoría de los imputados, quedando pendiente únicamente la exposición de la defensa de Girón Jiménez.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más