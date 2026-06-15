El Ministerio de Educación (Minerd) informó que remitió al Ministerio de Hacienda y Economía los expedientes relacionados con las reclamaciones de contratistas por obras ejecutadas con o sin contrato formal, para que continúe el procedimiento establecido en la Ley 16-26.

La institución explicó que concluyó las actuaciones administrativas que le correspondían y notificó oficialmente al Ministerio de Hacienda y Economía, entidad que preside la comisión creada por esa legislación para revisar, evaluar y validar las reclamaciones.

La Ley 16-26, promulgada el pasado 1 de mayo, establece un procedimiento especial para conocer los casos de contratistas que reclaman pagos por obras ejecutadas para el Estado, independientemente de que hayan contado o no con un contrato formal.

Comisión evaluará las reclamaciones

El Minerd indicó que, una vez agotada su participación en el proceso, corresponde ahora a la comisión prevista en la ley continuar con las etapas de revisión, validación y decisión de los expedientes sometidos.

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La cartera educativa señaló que la comisión es la instancia competente para determinar cuáles reclamaciones cumplen con los requisitos establecidos en la normativa y pueden avanzar hacia un eventual pago.

El Ministerio de Educación reiteró que mantendrá su disposición de colaborar con las autoridades responsables del proceso y afirmó que actuará conforme a los requerimientos que sean necesarios para la aplicación de la Ley 16-26.

Con la remisión de los expedientes, el Minerd dio por concluida la fase administrativa que le atribuye la legislación y transfirió formalmente el proceso al Ministerio de Hacienda y Economía para su conocimiento y decisión.

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