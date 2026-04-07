El fiscal Jhonatan Pérez defendió ante las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional la validez de los peritajes y pruebas presentadas por el Ministerio Público en el caso Coral, durante la continuación de la réplica a los alegatos de la defensa.

En su intervención, el representante del órgano acusador rechazó los cuestionamientos sobre la imparcialidad de los peritos y señaló que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia establece que la credibilidad de un experto no depende de quién lo contrate, sino de su idoneidad y del contenido de su trabajo técnico.

Explicó que, conforme a ese criterio, los peritos tienen el deber de declarar de acuerdo con la verdad sobre los análisis realizados, independientemente de si fueron propuestos por una de las partes.

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“Es irrelevante quién contrata al perito; lo determinante es su capacidad técnica y la veracidad de sus conclusiones”, sostuvo.

Pérez también cuestionó que la defensa pretenda excluir los peritajes del Ministerio Público bajo el argumento de parcialidad, e indicó que ese señalamiento debe demostrarse en juicio y no asumirse de manera automática.

En cuanto a las pruebas documentales, defendió la validez de informes financieros incorporados al proceso y explicó que fueron obtenidos por canales legales, incluyendo la Superintendencia de Bancos, entidad con facultad para validar este tipo de información.

Indicó que, aunque algunos documentos no presenten firmas visibles, cuentan con sellos oficiales y fueron tramitados conforme a los procedimientos establecidos por la ley, lo que —aseguró— garantiza su autenticidad.

Respecto de las pruebas digitales, el fiscal explicó que las extracciones de datos, como mensajes o registros de dispositivos, se realizan bajo órdenes judiciales y dentro de plazos específicos.

Detalló que estos procedimientos incluyen la verificación de las órdenes en los expedientes técnicos y que ninguna extracción puede ejecutarse fuera del tiempo autorizado, ya que —de ocurrir— sería rechazada por los organismos forenses correspondientes.

Asimismo, indicó que el acceso a información digital permite reconstruir el historial completo de datos hasta el momento de la incautación de los equipos, lo que, según afirmó, asegura la integridad de la evidencia.

El Ministerio Público reiteró que todas las pruebas presentadas fueron obtenidas conforme a la ley y cumplen con los requisitos de legalidad, pertinencia y utilidad. Por ello, solicitó al tribunal rechazar los incidentes planteados por la defensa y admitir el conjunto probatorio en su totalidad.

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