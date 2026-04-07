El Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste (ASDO) adjudicó el 26 de marzo de 2026 la compra de camiones para la recolección de residuos sólidos a las empresas Espaillat Motors, SRL y MTE Group, SRL, tras un proceso de contratación pública orientado a fortalecer la capacidad operativa del servicio de limpieza en el municipio.

La decisión quedó consignada en el acta de adjudicación No. 004-2026, emitida por el Comité de Compras y Contrataciones, luego de evaluarse las ofertas presentadas en el proceso identificado como ASDO-MAE-PEUR-2026-0002, en el que participaron cuatro oferentes, según la documentación oficial.

De acuerdo con el acta, Espaillat Motors, SRL fue seleccionada para suplir un camión compactador de 14 yardas y un camión volteo, ambos año 2026, por un monto total de RD$ 10,695,000.00. El comité estableció que la empresa cumplió con los requisitos técnicos y legales y presentó una propuesta considerada favorable para el cabildo.

En tanto, MTE Group, SRL resultó adjudicataria para la entrega de cinco camiones compactadores de 20 yardas, modelo 2026, por un total de RD$ 51,000,053.12, tras verificarse el cumplimiento de las especificaciones requeridas y la viabilidad de la oferta.

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El documento indica que la evaluación incluyó la revisión de documentación técnica, legal y financiera, así como la experiencia de los participantes y la calidad de los equipos ofertados. La decisión, añade, fue adoptada de manera unánime.

Licitación nacional por 100 compactadores

La adjudicación municipal ocurre mientras se mantiene en curso una licitación del Ministerio Administrativo de la Presidencia para adquirir 100 camiones compactadores por un monto estimado de RD$ 750 millones, proceso que ha sido cuestionado por varios concesionarios que solicitaron su suspensión y reformulación, al alegar que el pliego contiene condiciones “restrictivas” que limitarían la competencia.

Entre los puntos objetados por esas empresas figuran requisitos como disponer del 70 % de las unidades en existencia y entregar el restante 30% en cinco días, además de otras exigencias técnicas y administrativas.

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