El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Manuel Camacho, calificó como una “sentencia ejemplar” la decisión emitida en el caso Coral y Coral 5G, al considerar que representa una victoria para el órgano acusador y un reconocimiento al trabajo de investigación realizado durante el proceso.

Camacho destacó que las condenas impuestas contra varios de los integrantes de la estructura constituyen una señal positiva en la lucha contra la impunidad, especialmente por tratarse de uno de los expedientes de corrupción administrativa más complejos conocidos por la justicia dominicana en los últimos años.

“Esta sentencia es un reconocimiento al trabajo del Ministerio Público y a la fortaleza de la investigación. Esperamos que, en la medida en que sigamos presentando las pruebas como lo hemos hecho hasta ahora, los tribunales continúen enviando señales de esta naturaleza que nos permitan seguir empujando la frontera de la impunidad”, expresó.

“Es una victoria del Ministerio Público”

Wilson Camachoo, director general de Persecución del Ministerio Público. Fotografía: Ronny Francisco Cruz, Acento.

Al ser cuestionado sobre si la decisión representa una victoria para el Ministerio Público, especialmente tras fallos recientes que han generado cuestionamientos públicos, Camacho respondió que la condena de 29 personas demuestra la solidez de la acusación presentada.

“En este caso, el tribunal ha condenado a 29 personas. Evidentemente, esta es una sentencia ejemplar y es una victoria del Ministerio Público”, afirmó el funcionario.

El titular de Persecución sostuvo que el fallo valida el esfuerzo de los fiscales que llevaron el proceso, desde la fase de investigación hasta la presentación de pruebas ante el tribunal.

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Condenas y sanciones patrimoniales

La sentencia del caso Coral y Coral 5G incluyó condenas de hasta 20 años de prisión contra algunos de los principales imputados, así como penas de 15, 10 y 5 años para otros procesados, según la participación atribuida y los delitos retenidos por el tribunal.

Además de las penas de prisión, el tribunal dispuso el decomiso inmediato de los bienes que fueron comprobados como obtenidos con dinero ilícito. También ordenó que los condenados paguen RD$5,000 millones a favor del Estado dominicano.

El proceso se originó con la Operación Coral, puesta en marcha en abril de 2021, y luego fue ampliado con Coral 5G. De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, la estructura operó desde instituciones militares y policiales para desviar recursos públicos mediante nóminas irregulares, operaciones financieras y otros mecanismos orientados al enriquecimiento de sus integrantes.

Entre los principales condenados figuran el mayor general retirado Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial, CUSEP; el general retirado Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, CESTUR; el coronel Rafael Núñez de Aza; y Rossy Guzmán Sánchez, conocida como la Pastora.

La decisión fue emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, tras casi dos años de juicio de fondo. Aunque el fallo cierra la etapa de juicio en primera instancia, las partes podrán recurrir la sentencia conforme a los plazos establecidos por la ley.

Ronny Francisco Cruz Fotoperiodista Fotógrafo profesional y fotoperiodista especializado en fotografía documental y narrativa visual. Actor y maestro de teatro. Interesado en contar historias humanas a través de la imagen. Ver más