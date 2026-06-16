El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declaró culpables a varios de los principales implicados en el entramado de corrupción administrativa desmantelado mediante las operaciones Coral y Coral 5G, considerado uno de los mayores casos de presunto desfalco al Estado dominicano.

La decisión fue adoptada por las juezas Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, tras un juicio que se extendió por varios años y en el que el Ministerio Público sostuvo que la red sustrajo miles de millones de pesos mediante nóminas irregulares, uso de testaferros y lavado de activos.

El tribunal impuso penas de prisión que alcanzan hasta los 20 años para algunos de los acusados, además de multas e inhabilitaciones. Entre los condenados figuran altos oficiales militares y policiales, así como civiles vinculados al entramado.

La lectura íntegra de la sentencia será dada a conocer en una fecha posterior establecida por el tribunal.

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¿Cuáles fueron las condenas en los casos Coral y Coral 5G?

Adán Cáceres Silvestre

Condenado a 20 años de prisión por su participación en la estructura de corrupción que operó desde organismos de seguridad del Estado.

Juan Carlos Torres Robiou

Condenado a 20 años de prisión. El exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) fue señalado como uno de los principales integrantes de la red.

Rafael Núñez de Aza

Condenado a 20 años de prisión. El Ministerio Público lo identificó como una de las figuras clave dentro del entramado de corrupción.

Boanerges Reyes Batista

Condenado a 20 años de prisión por los hechos atribuidos en el expediente de Coral 5G.

Franklin Mata Flores

Condenado a 20 años de prisión por su participación en la red de corrupción administrativa.

Rossy Guzmán Sánchez

Condenada a 10 años de prisión. La religiosa, conocida como "La Pastora", fue hallada culpable de los cargos presentados por el Ministerio Público.

Tanner Antonio Flete Guzmán

Condenado a 10 años de prisión. Es hijo de Rossy Guzmán Sánchez y figuró entre los acusados del caso Coral.

José Manuel Rosario Pirón

Condenado a 10 años de prisión por los hechos vinculados al expediente Coral 5G.

Esmeralda Ortega Polanco

Condenada a 10 años de prisión por su vinculación con la estructura de lavado de activos investigada por el Ministerio Público.

Raúl Alejandro Girón Jiménez

Condenado a cinco años de prisión. El exoficial colaboró con las autoridades durante el proceso judicial, lo que fue considerado durante el desarrollo del caso.

¿Qué significa esta condena?

La sentencia emitida en los casos Coral y Coral 5G representa uno de los fallos más importantes en materia de corrupción administrativa en República Dominicana durante las últimas décadas.

Más allá de las penas de prisión impuestas a los acusados, la decisión judicial constituye una prueba para la capacidad del sistema de justicia de procesar y sancionar casos complejos que involucran a altos funcionarios, militares y civiles vinculados al manejo de recursos públicos.

El caso adquirió relevancia nacional porque el Ministerio Público acusó a los implicados de integrar una estructura que presuntamente desvió fondos del Estado mediante nóminas irregulares, testaferros y operaciones de lavado de activos. Tras varios años de investigación y juicio, el tribunal concluyó que existían pruebas suficientes para declarar culpables a parte de los acusados.

La sentencia es, también, una respuesta a una de las principales demandas ciudadanas: que los actos de corrupción tengan consecuencias penales y no queden impunes. De igual forma, envía una señal a los funcionarios públicos sobre la obligación de rendir cuentas por el uso de los recursos estatales.

La decisión, además, podría sentar un precedente para futuros procesos de corrupción, al demostrar que las investigaciones de gran escala pueden llegar hasta la etapa de condena.

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