Cuando este miércoles abra la jornada electoral en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la atención estará centrada en la disputa por la Rectoría entre Jorge Asjana David y Radhamés Silverio González. Sin embargo, esa es apenas una parte de un proceso mucho más amplio.

La comunidad universitaria está convocada a elegir 121 cargos de dirección académica y administrativa que conformarán el gobierno de la institución para el período 2026-2030, según la convocatoria de la Comisión Central Electoral de la UASD.

Se trata de unas elecciones internas complejas, ya que involucra autoridades de la sede central y de los recintos, centros y subcentros universitarios distribuidos en distintas provincias.

¿Qué se elige?

Además del rector, los electores escogerán a las principales autoridades responsables de la gestión académica y administrativa de la universidad.

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Los cargos en disputa son:

1 rector

4 vicerrectores

9 decanos

9 vicedecanos

52 directores de escuelas

4 directores de recintos, con sus respectivos subdirectores

17 directores de centros y subcentros universitarios, también con sus subdirectores

En conjunto, estos puestos suman 121 cargos electivos, que tendrán la responsabilidad de dirigir la universidad durante los próximos cuatro años.

Las cuatro vicerrectorías

Después de la Rectoría, las vicerrectorías constituyen la estructura de mayor jerarquía dentro de la UASD.

Los electores escogerán a los responsables de:

Vicerrectoría Docente, encargada de coordinar los programas académicos de grado.

Vicerrectoría Administrativa, responsable de la gestión financiera y administrativa.

Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, que dirige la política científica y los programas de especialización, maestrías y doctorados.

Vicerrectoría de Extensión, encargada de la relación entre la universidad y la sociedad mediante programas culturales, comunitarios y de educación continua.

Nueve facultades también renovarán sus autoridades

La jornada electoral también definirá quiénes dirigirán las nueve facultades de la academia:

Humanidades

Ciencias

Ciencias Económicas y Sociales

Ciencias Jurídicas y Políticas

Ingeniería y Arquitectura

Ciencias de la Salud

Ciencias Agronómicas y Veterinarias

Artes

Ciencias de la Educación

Cada facultad elegirá un decano y un vicedecano, quienes tendrán a su cargo la dirección académica y administrativa de sus respectivas áreas.

Escuelas y centros regionales

Otro componente fundamental del proceso es la elección de 52 directores de escuelas, responsables de coordinar las carreras, los planes de estudio y el trabajo docente dentro de cada facultad.

También serán escogidas las autoridades de los cuatro recintos universitarios ubicados en Barahona, San Francisco de Macorís, Santiago y San Juan, así como los directores de los centros y subcentros universitarios que la UASD mantiene en distintas provincias del país.

Estas autoridades son las encargadas de administrar la oferta académica en las regiones y representar institucionalmente a la universidad fuera de la sede central.

Una elección nacional

Aunque la Rectoría concentra la atención pública, las decisiones que adopten decanos, directores de escuelas y autoridades regionales tienen incidencia directa en aspectos como la apertura de nuevas carreras, la contratación de docentes, la investigación, la extensión universitaria y el funcionamiento cotidiano de los recintos.

Por esa razón, las elecciones universitarias movilizan a profesores, estudiantes y personal administrativo en todo el territorio nacional.

¿Quiénes votan?

El Claustro Elector está integrado principalmente por el profesorado con derecho al voto, además de una representación de estudiantes, ayudantes de profesores y personal administrativo, conforme a lo establecido en el Estatuto Orgánico de la UASD y el reglamento electoral. Para que la elección sea válida, debe alcanzarse el quórum previsto por la normativa universitaria.

La UASD cuenta con una sede central, cuatro recintos, 18 centros y 13 subcentros universitarios distribuidos en distintas provincias, lo que convierte este proceso en una elección con alcance nacional.

Las autoridades que resulten electas asumirán la conducción de la principal universidad pública del país durante el período 2026-2030.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más