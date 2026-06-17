El presidente Luis Abinader reiteró este miércoles que la posición del Gobierno es mantener la cesantía laboral en el marco de la reforma al Código de Trabajo y destacó la importancia de que los distintos sectores involucrados continúen el diálogo para alcanzar acuerdos sobre los aspectos aún pendientes de la iniciativa.

El mandatario explicó que la defensa de la cesantía ha sido una postura constante del Poder Ejecutivo y señaló que corresponde al sector laboral, al sector empresarial y al Gobierno, en su papel de facilitador, avanzar hacia un consenso que permita concluir el proceso de reforma.

“La posición del Gobierno, como ustedes saben, es mantener la cesantía. Sin embargo, pienso que debe haber un consenso sobre los últimos detalles entre el sector laboral, el sector patronal y el Gobierno como mediador”, expresó Abinader al ser consultado por periodistas previo al acto de lanzamiento del Plan Nacional de Contingencia para la Temporada Ciclónica 2026 del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

El jefe de Estado agregó que esa postura ha sido respaldada por las autoridades gubernamentales y por representantes del Congreso Nacional.

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“Como lo dijo el presidente de la Cámara de Diputados, la posición del Gobierno es mantener la cesantía”, concluyó el jefe de Estado.

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