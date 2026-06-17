La Asociación Dominicana de Restaurantes de Comida Casual y Servicio Rápido (ADECOR) anunció la designación de Alba Marina Russo como directora ejecutiva de la entidad.

Etienne Sánchez, presidente de ADECOR, destacó que con esta designación inicia una nueva etapa de fortalecimiento institucional enfocada en tres ejes fundamentales: promover el reconocimiento del sector como un actor relevante de la economía nacional por su aporte al producto interno bruto y la generación de empleos; consolidar el posicionamiento de la asociación como una entidad que agrupa empresas y marcas comprometidas con la calidad y la formalidad; y contribuir al fortalecimiento de la cadena de valor que integran sectores como el agrícola, ganadero, bancario, logístico, agregadores y comercios.

Russo es doctora en Derecho por la Universidad Iberoamericana (UNIBE) y posee una maestría en Administración de Empresas y Comunicación Empresarial Corporativa. Su trayectoria profesional ha estado vinculada a los ámbitos institucional, legal y regulatorio, tanto en el sector privado como en organizaciones empresariales.

Antes de asumir esta posición, se ha desempeñado como socia fundadora de Russo Martínez Peña David (RMPD). Asimismo, ocupó durante más de una década la posición de directora legal y de relaciones interinstitucionales de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), donde tuvo a su cargo la representación institucional del sector ante organismos públicos y privados, tanto nacionales como internacionales, así como la coordinación de iniciativas vinculadas a asuntos regulatorios, legislativos y de impacto sectorial.

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El anuncio fue realizado durante el pleno de la asociación celebrado este miércoles en el restaurante Bottega Fratelli, donde fueron presentados los principales lineamientos que orientarán esta nueva etapa de fortalecimiento institucional.

ADECOR por más de 25 años ha representado a empresas de la industria de restaurantes de comida casual y servicio rápido, y aglutina en su membresía unas 39 marcas de cadenas de restaurantes, nacionales e internacionales.

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