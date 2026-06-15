La audiencia estaba fijada desde el pasado 11 de junio, cuando el tribunal programó la jornada de este lunes a las 9:00 de la mañana para continuar con el juicio de fondo. El proceso llega a esta fecha tras una semana de turbulencias: el 8 de junio la audiencia fue suspendida por problemas de salud del imputado Jonathan Imbert Brugal, y el 10 de junio el Ministerio Público avanzó en la réplica a los incidentes planteados por las defensas.

El tribunal, presidido por la magistrada Claribel Nivar, deberá continuar con la resolución de los incidentes procesales pendientes antes de avanzar en el fondo del debate.

La polémica de la semana: Jean Alain Rodríguez vs. Wilson Camacho

El pasado miércoles 10 de junio, el propio Jean Alain Rodríguez salió al paso de declaraciones del director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, quien afirmó públicamente haber sido "amedrentado" por el exprocurador cuando ambos coincidieron en la Procuraduría.

Rodríguez respondió con dureza: "Él acaba, por décima vez quizás, de destruir el caso y la acusación, porque un fiscal que se siente amedrentado sencillamente está inhibido o inhabilitado", declaró al ser abordado por la prensa a la salida del tribunal.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La defensa del exprocurador sostiene que esas expresiones evidencian una enemistad que debió impedir a Camacho participar en el proceso.

El contexto del Caso Medusa

Dato Detalle Imputado principal Jean Alain Rodríguez, exprocurador general Tribunal Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional Presidenta del tribunal Magistrada Claribel Nivar Perjuicio alegado Más de RD$6,000 millones al Estado Fase actual Juicio de fondo — resolución de incidentes Fiscal del MP Melbin Romero

Antecedentes recientes de Caso Medusa

8 de junio: La audiencia fue suspendida tras la presentación de una certificación médica por parte del abogado de Jonathan Imbert Brugal, quien no pudo comparecer.

La audiencia fue suspendida tras la presentación de una certificación médica por parte del abogado de Jonathan Imbert Brugal, quien no pudo comparecer. 10 de junio: El Ministerio Público presentó su réplica a los incidentes de las defensas. Jean Alain reaccionó a las declaraciones de Wilson Camacho.

El Ministerio Público presentó su réplica a los incidentes de las defensas. Jean Alain reaccionó a las declaraciones de Wilson Camacho. 11 de junio: El tribunal fijó el 15 de junio a las 9:00 a.m. como fecha para retomar el proceso.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más