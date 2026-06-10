El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, aseguró este miércoles que las recientes declaraciones del director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, respaldan los cuestionamientos que ha formulado sobre la investigación y la acusación presentada en su contra.

Rodríguez habló con la prensa durante un receso de la audiencia del proceso judicial que enfrenta y respondió a los señalamientos realizados por Camacho sobre una supuesta estrategia de amedrentamiento contra los fiscales que participan en el caso.

El exfuncionario sostuvo que, al expresar públicamente que se sintió amedrentado durante la gestión de Rodríguez al frente de la Procuraduría General de la República, Camacho reconoció una situación que, según su interpretación, le impedía participar en una investigación relacionada con su persona.

"Siendo así, él acaba de destruir la acusación, porque un fiscal que se siente amedrentado sencillamente está inhibido o inhabilitado", manifestó Rodríguez.

Asimismo, argumentó que ha sostenido durante años que algunos integrantes del Ministerio Público no debieron intervenir en el proceso debido a circunstancias que, a su juicio, comprometían su imparcialidad.

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Rodríguez también criticó que los fiscales respondieran con señalamientos personales en lugar de referirse a los argumentos planteados en una demanda impulsada por el abogado Carlos Balcácer.

"En lugar de contestar las imputaciones que se les están haciendo, lo que hicieron fue distraer y hablar de una persona que no tiene nada que ver con ese proceso", expresó.

El exprocurador concluyó afirmando que las declaraciones de Camacho constituyen una evidencia más de las irregularidades que, según sostiene, afectan el expediente judicial que enfrenta.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más