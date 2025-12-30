Los conflictos, el pasado y el desarrollo socioeconómico se han convertido en una fuente de inspiración para directores que apuestan por nuevos largometrajes. Estos temas no solo nutren las historias que llegan a la pantalla, sino que también impulsan el crecimiento y la consolidación del cine más allá de un arte.

Ese dinamismo se refleja en las cifras de la industria dominicana. Entre enero y diciembre de 2025 se validaron RD$ 3,290 millones en inversiones para el sector cinematográfico. De ese total, RD$ 2,150 millones correspondieron a proyectos nacionales amparados en el artículo 34 de la Ley de Cine, mientras que RD$ 284.9 millones fueron aprobados para audiovisuales internacionales. Este movimiento económico se tradujo, además, en la generación de 3,087 empleos.

Un ejemplo de esta acción es que el productor y director Francis Disla se encuentra en rodaje de La Ciguapa, una película que combina acción, terror y mitología taína, y que propone una mirada “poco explorada” en el cine nacional al insertar el imaginario indígena dentro de un subgénero clásico del cine de monstruos.

Disla define la película como una “oda al cine de terror de los años 80”, una etapa marcada por historias de criaturas en espacios hostiles. Sin embargo, explica que su propuesta va más allá del homenaje.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

“El cine ha evolucionado. Pasó de lo posmoderno a lo metamoderno, que introduce filosofía y temas que antes no estaban. Nosotros tomamos esa estructura de terror y acción, pero la atravesamos con una visión indigenista”, señaló.

En ese enfoque, La Ciguapa se apoya en la cosmovisión taína sobre la muerte, que no era entendida como un final, sino como otra forma de existencia. “Para los taínos, los muertos vivían de noche y los vivos de día".

La única diferencia era que los muertos no tenían ombligo. De ahí nace esa figura mítica que retomamos”, explicó el cineasta, quien también cuestiona la narrativa tradicional del “descubrimiento de los españoles” de 1492, al que define como un proceso de exterminio.

El proyecto, que ya inició su rodaje en locaciones naturales como el Parque Los Haítises y en barrios populosos del Gran Santo Domingo, se desarrolla fuera de sets. Disla reconoce que filmar en estas condiciones es complejo, pero asegura que la etapa de preproducción ha permitido enfrentar mejor los retos.

“Quien suda mucho en la práctica, sangra poco en la batalla”, afirmó.

Un filme atractivo para los dominicanos

La Ciguapa se realiza bajo el amparo de la Ley de Cine 108-10, que el director defendió como un marco “altamente regulado y controlado”. De acuerdo con el Consejo Intersectorial para la Promoción de la Actividad Cinematográfica (Cipac), la película tuvo un presupuesto aprobado de RD$ 128.3 millones, mientras que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) aprobó una ejecución de RD$ 80 millones.

A su juicio, la legislación ha sido clave para el crecimiento sostenido de la industria cinematográfica local y su posicionamiento como destino fílmico con el Artículo 39, que ofrece un crédito fiscal transferible de hasta un 25 % a los productores que elijan el país para grabar un audiovisual con presupuesto superior a US$ 500,000.

Sobre el panorama del cine dominicano en 2024, el director lo calificó como “muy positivo”, pese a los debates recurrentes en torno a la ley y su posible modificación.

Considera que el principal desafío no es la cuota de pantalla, sino la falta de producciones verdaderamente populares. “Se hacen unas 30 películas al año, pero solo tres o cuatro conectan con el gran público. El resto es cine de autor o de festivales”, sostuvo.

Para poner en estadísticas su pensamiento, la Dirección General de Cine (Dgcine) informó que las 20 películas más taquilleras exhibidas en el país acumularon por RD$ 461.6 millones. Dentro de ese grupo, las producciones dominicanas Los Rechazados y El Heredero se ubicaron en el segundo y tercer lugar del ranking, con recaudaciones de RD$ 53.2 millones y RD$ 32.9 millones, respectivamente, solo superadas por el largometraje animado de Disney Lilo y Stitch, que lideró la taquilla con RD$ 108.3 millones.

A estas se sumaron otras producciones locales como Sanky Panky 4, con RD$ 21.5 millones, y La batalla de Santo Domingo, que alcanzó RD$ 5.8 millones, ambas incluidas entre las cintas más taquilleras estrenadas entre enero y noviembre de 2025.

El desempeño de Los Rechazados, de la casa productora BouGroup, incluso superó la recaudación de Capitán Avispa (2024), que con RD$ 46.8 millones se posicionó como la quinta película más taquillera del año anterior.

A nivel nacional, República Dominicana registra 10.7 millones de habitantes, mientras que la asistencia a los cines fue de 3,557,693 personas, cifra que se traduce a que uno de cada tres dominicanos visitó un complejo cinematográfico una vez en 2024, que en términos absolutos aportaron RD$ 1,056.5 millones al comprar una taquilla.

Al desglosar las estadísticas por producción extranjera y nacional, los estrenos de las películas dominicanas fueron el 10.2 % del total de las proyecciones, pero atrajeron a 418,345 espectadores, o sea, el 11.7 % del total, mientras que los estrenos internacionales, que representaron el 89.8 % de las nuevas ofertas, movilizaron a 3,139,348 personas.

Visión

Para el cineasta, uno de los mayores desafíos ha sido construir muertes “icónicas y distintas” dentro de una historia donde los personajes “están en el camino de sobrevivir o morir”. La película se inscribe, además, en el subgénero gore, caracterizado por un contenido de violencia explícita.

“Queríamos una estética sangrienta, casi como si Quentin Tarantino dirigiera una película de terror, pero desde una perspectiva dominicana y con recursos limitados. El reto es que se vea bien sin tener millones”, explicó.

Aunque no fue concebida como un largometraje de festivales, La Ciguapa ya tiene presencia confirmada en eventos especializados de terror en España y Estados Unidos. No obstante, aclara que se trata de una película comercial, pensada principalmente para el mercado estadounidense.

“Es mi primera película diseñada con esa lógica. Hay personajes y conflictos que conectan directamente con ese público”, indicó.

Para Disla, La Ciguapa resume su visión del oficio: una película “imposible” que se está haciendo realidad por convicción y pasión. “El amor es el motor que mueve el cine. Casi nadie se arrepiente de lo que hizo, sino de lo que no se atrevió a hacer”, concluyó.

Karla Alcántara Periodista. Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha escrito sobre economía, turismo y cine. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más