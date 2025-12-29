Avatar: Fire and Ash se mantiene en como número uno de la taquilla tras dos semanas en cartelera con un acumulado de US$ 760 millones de recaudación en todo el mundo, solo en Estados Unidos ha recaudado este fin de semana US$ 64 millones y en China US$ 57 millones.

Según datos de Box Office Mojo, la saga de James Cameron ha estado seguida en Estados Unidos por Zootopia 2, con US$ 20 millones; Marty Supreme, US$ 15.6 millones; The Housmaid, US$ 15.4 millones, y Anaconda, US$ 14.6 millones, esta última es la única estrenada este fin de semana.

Una de las sorpresas de este fin de semana es la entrada de Marty Supreme, protagonizada por Timothée Chalamet, entre las películas más taquilleras, una semana después de su estreno. El filme, que solo se ha estrenado por el momento en Estados Unidos, acumula una recaudación de US$ 28 millones.

El film es un biopic de Marty Reisman, un buscavidas convertido en campeón de ping pong, que comenzó a jugar por apuestas y terminó ganando 22 títulos importantes. La productora detrás de la película es A24, uno de los estudios independientes más importantes detrás de la película con Everything Everywhere All at Once y Lady Bird.

Según Hollywood Reporter, Chalamet está jugando un papel clave en la promoción de la película.

Zootopia 2 suma tras cinco semanas en cartelera US$ 1,420 millones de recaudación en el mundo, más de US$ 500 millones de esta cifra total ha sido recaudado en China, donde se ha convertido en un éxito de público, que acude a las salas acompañado de sus mascotas.