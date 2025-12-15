Invertir en actores veteranos puede ser menos riesgoso para ciertos tipos de películas (dramas, cine de autor), pero para blockbusters es clave tener rostros que garanticen resonancia con el demográfico de 18-34. Si un actor no garantiza tracción entre ese público, los estudios podrían optar por caras nuevas o populares entre los jóvenes.

El público joven se informa y se emociona a través de redes (TikTok, Instagram, YouTube), donde las nuevas estrellas emergen y generan “hype”. Las celebridades más antiguas pueden tener menos relevancia viral o presencia activa en esos canales, lo que debilita su capacidad de arrastrar audiencias jóvenes solo con su nombre.

Además, los jóvenes muchas veces buscan experiencias “premium”, IPs familiares o franquicias que sean tendencia viral. Su manera de decidir qué ver está muy influenciada por sus pares y por lo que ven en línea. Según PwC, desde hace más de una década las recomendaciones de amigos son más influyentes que el marketing tradicional para los adultos jóvenes. Y esto hace que las tendencias a través de las redes sociales son cada vez más importantes permitiendo a los estudios monitorear lo que las necesidades de las audiencias.

Ahora, ¿Quiénes son los actores que están en el “radar” del gusto popular?

Reportes actualizados (2023-2025) sobre algunos de los actores más influyentes actualmente entre el público clave de Hollywood publicado por Variety señala que los talentos que aparecen en el informe “Power of Young Hollywood Impact Report” representan el futuro del sector del entretenimiento y están presentes en todas las plataformas multimedia y se dirigen a una audiencia juvenil mundial. Es decir, basado en su capacidad de generar taquilla, relevancia mediática y proyección.

Los estudios de cine apuntan con especial fuerza a este segmento, porque no solo son quienes más van al cine, sino también porque están muy conectados digitalmente y son sensibles a recomendaciones de amigos y a la cultura viral.

Esta generación suele decidir qué ver basándose en lo que encuentran en las redes sociales, en qué personajes les atraen de las nuevas franquicias y cuánto de estrellas jóvenes existen para crear expectativa.

Así que, hoy en día, hay actores claves que están dominando tanto la taquilla como la atención de los jóvenes. Varios son los nombres más destacados en este momento que han dado razones por las que están conectando tan bien con este público.

En este caso tenemos a Timothée Chalamet que probablemente sea uno de los nombres más potentes de su generación. Su talento se ha consolidado con papeles muy diversos como su protagónico en “Dune” (2021) y luego en el musical “Wonka” (2023), lo que demuestra versatilidad y atractivo para distintos públicos.

A parte de la película biográfica “A Complete Unknown” (2024), donde interpreta a Bob Dylan, y “Marty Supremo” (2025) en la que es un buscavidas convertido en campeón de ping pong, refuerzan su perfil como actor “artístico” pero con peso comercial.

En cuanto a Zendaya su perfil sigue siendo muy relevante entre los jóvenes. Su película “Challengers” (2024), dirigida por Luca Guadagnino, recaudó alrededor de US$ 96 millones en taquilla mundial, lo que demuestra que su nombre puede sostener un proyecto “no franquicia”. Además, según Infobae, Zendaya es una de las actrices mejores pagadas menores de 30 años, lo cual indica que su valor comercial es muy alto.

Para Florence Pugh, esta actriz británica está emergiendo como una de las figuras más interesantes de las nuevas generaciones. En “Thunderbolts*” de Marvel (2025) tiene un papel protagónico donde su personaje Yelena Belova ayuda a liderar un equipo de anti-héroes.

El estreno de esta producción fue fuerte alcanzando unos US$76 millones en su fin de semana de apertura doméstica, un rendimiento que refuerza su capacidad para “vender boletos” dentro de una gran IP.

Millie Bobby Brown es también una figura fuerte entre las actrices menores de 30 mejor pagadas, con grandes proyectos en streaming y cine. Su reconocimiento mundial gracias a la serie de Netflix “Stranger Things”, le produjo una importante influencia en esa audiencia logrando proyectarse como ícono juvenil en redes.

Sydney Sweeney que con US$ 7.5 millones ganados por su papel en “Anyone But You” (2023) y según rankings de 2025 se ha convertido en un rostro relevante para historias modernas, con buena conexión con el público joven a través de sus papeles y su presencia digital y no le importa tomarse su riesgo en cintas de público más adulto como su interpretación en “Christy” (2025) sobre el biopic de Christy Martin, la boxeadora de más éxito de los años 90.

Jenna Ortega quien, a los 22 años, su “draw” en la taquilla ya es notable, pues según IMDb, la base de datos en línea más grande del mundo en materia de programas de televisión, cine, eventos en vivo y el personal en los medios de entretenimiento visual, señala que sus películas superan los US$ 800 millones acumulados convirtiéndose en uno de los jóvenes talentos más prometedores de Hollywood, la cual alcanzo su éxito internacional como Wednesday Addams, que le valió nominaciones a los Emmy y Globos de Oro y la consagró como un ícono de la Generación Z.

De acuerdo con BBN Times el patrimonio neto de Jenna Ortega está valorado en 5 millones de dólares con su orgullosa herencia mexicana y puertorriqueña y sus brillantes interpretaciones en películas y series de televisión dibujan el retrato de una artista polifacética en pleno ascenso.

Con Tom Holland, uno de los actores más taquilleros de su generación, ha tenido el poder de que sus películas hayan recaudado más de US$ 9,9 mil millones en total según datos de NBC. Variety lo incluye entre los actores de mayor recaudación.

Como “Spider-Man”, tiene una conexión muy fuerte con audiencias jóvenes y puede seguir siendo pilar para franquicias grandes. Y ahora su próxima película de Spider-Man, titulada “Spider-Man: Brand New Day”, que se estrenará el 31 de julio de 2026 le seguirá impulsando en el gusto de esta franja de público, al igual, que lo hará la película “La Odisea”, dirigida por Christopher Nolan que recién ha finalizado la filmación.

Cuando se hacen sondeos de taquillas el nombre de Anya Taylor-Joy frecuentemente aparece en rankings de jóvenes estrellas por su presencia en IPs como “Dune” (2024) y en la saga de “Furiosa: A Mad Max” (2024). Su perfil “de artista + estrella” la convierte en una apuesta segura para estudios que quieren tanto prestigio como interés masivo.

En el caso de Paul Mescal, aunque es menos “taquillero blockbuster” que algunos anteriores, aparece en listas de “35 Under 35” por su talento actoral y rápido ascenso. El haber sido el protagónico de la segunda parte de “Gladiator 2”, es un voto de confianza que la industria le otorga al que es considerado por muchos como una promesa futura para proyectos tanto de cine comercial como de autor, lo que le da potencial para seguir creciendo con el público 18-34.

¿Qué significan estas tendencias para Hollywood?

Al incluir a jóvenes estrellas en IPs (como Marvel), los estudios “refrescan” sus franquicias. No dependen tanto solo de veteranos, sino que apuestan por actores que pueden atraer a su misma generación.

Estas estrellas suelen tener una fuerte presencia en redes, lo cual facilita campañas de marketing más orgánicas (trailers, “detrás de cámaras”, apariciones en YouTube o TikTok) que resuenan con su público.

Al construir una base de estrellas jóvenes, los estudios están invirtiendo en “futuros rostros de franquicia”, lo que puede rendir cuentas no solo en una película sino en sagas. Además, el hecho de que estas figuras también trabajen en cine de autor les da legitimidad y diversifica su valor.

En conclusión, el panorama actual de Hollywood (2023-2025), varios actores jóvenes están logrando un equilibrio estratégico: no solo venden películas, sino que mantienen relevancia artística y una conexión real con ese público apetecible para la industria cinematográfica.

Para los estudios, esto es esencial: necesitan estrellas que no solo traigan gente al cine ahora, sino que también puedan crecer junto a sus franquicias y seguir siendo relevantes para las generaciones jóvenes. Para el público joven, estas estrellas son identificables, aspiracionales y lo suficientemente diversas en sus papeles como para mantener el interés.

