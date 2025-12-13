Para nadie es un secreto que el regreso al universo emocional de Riley se consolidó como la película más taquillera de 2024 a nivel global. De acuerdo con Box Office Mojo, la cinta alcanzó una recaudación de US$ 1,698.7 millones. Asimismo, el largometraje de Disney se posicionó como el más visto en el mercado iberoamericano, incluido el dominicano, en un contexto dominado por la oferta estadounidense.

México se erigió como el principal mercado de la región, con 25,671,020 espectadores que acudieron a las salas para disfrutar de esta segunda entrega. En Brasil, la asistencia alcanzó los 22,453,714 cinéfilos.

En Colombia, la película registró la venta de 7,005,602 boletos, cifra muy cercana a la de España, con 6,894,206 entradas, y a la de Argentina, con 6,489,643.

Según datos de Egeda Dominicana, otros mercados relevantes como Perú y Chile contabilizaron 4,081,040 y 3,769,228 espectadores, respectivamente.

En Ecuador se vendieron 1,578,043 boletos, cifra que supera en apenas 1 % a la registrada en Venezuela (1,561,380) y en 19.3 % a la de Portugal (1,322,684). Guatemala reportó una asistencia de 990,432 cinéfilos, mientras que en Costa Rica acudieron 886,203 personas y en Bolivia 705,005 espectadores disfrutaron del largometraje.

En Panamá se contabilizaron 500,966 boletos vendidos, en tanto que en República Dominicana la Dirección General de Cine (Dgcine) reportó 472,401 asistentes. El Salvador alcanzó 456,264 entradas, Honduras 447,075 espectadores y Uruguay 393,370 cinéfilos.

Las cifras más bajas de asistencia se registraron en Paraguay, con 266,459 boletos, y Nicaragua, con 175,802, completando así el panorama regional de consumo de esta producción animada.

Inside Out 2 retoma la historia de Riley en plena adolescencia, una etapa marcada por profundos cambios emocionales.

A las emociones ya conocidas, Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Desagrado, se suman nuevas figuras como Ansiedad, Envidia, Vergüenza y Aburrimiento, reflejando con sensibilidad y humor los desafíos del crecimiento personal.

