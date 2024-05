Muchos amantes del cine viajan a Los Ángeles, California, con la ilusión de ver el cartel de Hollywood, industria que está vigente desde inicios del siglo XX.

En la ciudad estadounidense se encuentran los grandes estudios cinematográficos como Universal, Paramount y Columbia Pictures, que cada año estrenan un sinfín de largometrajes para entretener y, a la vez, generar lucrativos ingresos.

Sin embargo, su poder se extiende a la región de Iberoamérica. Según la Entidad de Gestión Colectiva de Derechos de los Productores Audiovisuales de República Dominicana (Egeda Dominicana), las producciones más taquilleras fueron las hollywoodense en 2022.

La distribución de los estrenos más exitosos en Iberoamérica se debe al contenido americano. Disney acaparó el 29.6 % del total (496,964,884) de espectadores, con 147,033,539 personas. A este les siguen Universal y Warner Bros con 116,006,285 y 69,017,546, respectivamente.

Las producciones de Sony Pictures reportaron la asistencia de 58,000,201 personas, mientras que a las de Paramount fueron 54,200,003, para una diferencia de 3,800,198 nativos. Mientras, los distribuidores independientes apenas alcanzaron la cuota del 10.6%, al reportar 52,707,310 asistentes durante el 2022.

Además, Egeda Dominicana registró el estreno de 2,000 producciones en 2022, pero el 61.6 % representó al cine americano, con 1,232. La región apenas proyectó el 11.4 %, con 228 estrenos, por debajo de Europa (268) y otros países (272).

Minions: El origen de Gru, de Kyle Balda, atrajo a 23,916,292 de las naciones de Argentina, Chile, Costa Rica, El Salvador, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, siendo el largometraje más taquillero del 2022.

En tanto, Bolivia, Brasil, Ecuador, Guatemala, Honduras y República Dominicana reportaron el largometraje Doctor Strange en el multiverso de la locura, como la más vista del año. Asistieron 10,475,818 habitantes.

Asimismo, Colombia, España y Panamá reportaron Avatar: El sentido del agua, de James Cameron y que cuenta con la dominicana Zoe Saldaña, 7,174,471 boletos vendidos. En tanto, Portugal registró 709,653 taquillas dirigidas a disfrutar Top Gun: Maverick, de Tom Cruise, Miles Teller y Glen Powell.

Boletos vendidos

El cine es llamado el séptimo arte debido a que sumerge al espectador en una historia contada a través de elementos técnicos, artísticos y creativos para crear una atmósfera de entretenimiento.

A nivel global, los ingresos cinematográficos siguen recuperándose de los efectos de la pandemia COVID-19. En 2022 se reportaron US$ 25,9000 millones, la mitad del 2019, cuando ascendieron a US$ 42,300 millones.

Las 20 naciones que conforman Iberoamérica reportaron ingresos de US$ 2,088.5 millones por la asistencia de 518,722,528 habitantes que disfrutaron de 5,727 estrenos nacionales y extranjeros. Pero, México, España y Brasil representan el 65 % de los ingresos por concepto de venta de taquillas, al consolidar US$ 1,358.2 millones de los US$ 2,088 millones reportados en 2022.

Es un hecho que la tierra maya es uno de los grandes players del cine en español. México contabilizó la asistencia de 181,850,839 cinéfilos que conllevó recaudo de US$ 598.8 millones, seguido de España y Brasil que recaudaron US$ 404.9 millones y US$ 354.5 millones por la venta de 61,800,079 y 96,038,290 boletos, respectivamente.

Argentina reportó US$ 165.8 millones por la venta de 34,528,657 boletos. Esta nación fue testigo de 415 estrenos. Mientras, Colombia y Perú presentaron una diferencia de US$ 17.1 millones en su recaudo de US$ 112.9 millones y US$ 95.8 millones, respectivamente.

En la tierra del café asistieron 42,190,000 personas a los complejos cinematográficos, mientras que en la que alberga Machu Picchu, 29,715,110 habitantes.

De acuerdo con datos de Egeda Dominicana, 18,275,008 chilenos movilizaron US$ 84.5 millones por su disfrute en el cine. En Portugal unos US$ 58.3 millones, US$ 6.8 millones más que Ecuador (US$ 51.5 millones), y US$ 34.7 millones de diferente que Bolivia (US$ 23.6 millones). Asimismo, Costa Rica con US$ 23.3 millones; Panamá, US$ 21.6 millones; Guatemala, US$ 18.3 millones; y Venezuela, US$ 17.6 millones.

República Dominicana se posicionó, de acuerdo con Egeda Dominicana, en el decimoquinto lugar, al recaudar US$ 16.3 millones por la asistencia de 3,022,519 personas, superando a cinco países de América Central.

Uruguay (US$ 11.6 millones), El Salvador (US$ 10.7 millones), Honduras (US$ 9.4 millones), Paraguay (US$5 millones) y Nicaragua (US$ 3.6 millones), fueron las naciones que se ubicaron como las de menor recaudo por la venta de taquillas en 2022.