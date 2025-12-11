El cine es considerado como el séptimo arte, pero se trata de una industria que se mide por su capacidad de atraer público a las salas. Entre 2014 y 2024, en República Dominicana se estrenaron 256 largometrajes locales que reunieron a 9.4 millones de personas y generaron RD$ 2,017 millones.

Sin embargo, detrás de esos números hay una tendencia, la cantidad de estrenos no necesariamente garantiza mayores ingresos, y años con menos títulos exhibidos lograron mejores resultados. El 2015 y el 2024 son ejemplos de esa dinámica.

En 2014, los complejos cinematográficos recibieron 1,353,907 espectadores dominicanos y recaudaron RD$ 236.1 millones con la proyección de 20 producciones locales.

Pero fue en 2015 cuando la industria alcanzó su mayor éxito económico de la década: las salas recibieron 1,593,421 asistentes y reportaron ingresos de RD$ 298.4 millones, también con 20 estrenos.

En los años siguientes, los resultados comenzaron a variar, de acuerdo con estadísticas de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) y la Dirección General de Cine (Dgcine).

En 2016 se mantuvo la cifra de 20 estrenos, pero la asistencia bajó un 29.1 %, hasta 1,128,519 personas, y la recaudación a RD$ 210.7 millones. O sea, RD$ 87.6 millones menos comparados con el año anterior.

En 2017, con 26 largometrajes, la propuesta cinematográfica nacional atrajo 1,054,964 espectadores y generó RD$ 213.6 millones.

El 2018 registró 23 títulos y un repunte de la taquilla hasta RD$ 326.6 millones, gracias a 1,466,693 visitas. Sin embargo, en 2019, pese a estrenar 28 audiovisuales, el público se redujo a 892,197 personas y los ingresos cayeron a RD$ 189.3 millones.

Conforme las estadísticas de la ONE y la Dgcine, ya en 2020, con nueve películas, la asistencia descendió a 533,239 y la recaudación fue de RD$ 134 millones, en parte por el período de restricciones para evitar la propagación del COVID-19.

No obstante, el mercado local vivió su peor desempeño en 2021. Se proyectaron 20 largometrajes, pero solo se vendieron 157,950 boletas, para RD$ 42.6 millones, la cifra más baja de los últimos diez años.

En 2022, la industria comenzó a recuperarse con 29 estrenos que reunieron a 467,541 personas y generaron RD$ 126.2 millones.

En 2023 se estrenaron 32 películas, el volumen más alto de la década, pero la asistencia apenas llegó a 350,444 y los ingresos a RD$ 107.2 millones, señal de que la oferta no logró movilizar al público.

El comportamiento del 2024 confirma la tendencia. No es la cantidad de películas estrenadas lo que determina los resultados económicos, sino la capacidad de ciertos títulos para atraer espectadores. Ese año se lanzaron 29 largometrajes, un 9.3 % menos que en 2023, pero la recaudación creció hasta RD$ 132.7 millones, un aumento de 23.7 % respecto al año anterior y un 5.1 % más que en 2022.

Todo esto ocurrió aunque los cines vendieron menos boletas que en 2022 (467,541) y que en 2019 (533,239), y por debajo de los niveles de 2014 y 2015.

Para dimensionarlo: los 418,345 asistentes del 2024 representan apenas el 31 % de los que fueron al cine en 2014 y el 26 % de los que acudieron en 2015.

Los datos de las entidades estatales indican que más estrenos no aseguran más ingresos. Lo determinante es el atractivo de los contenidos, un factor que en 2015 llevó la taquilla a su máximo y que en 2024 permitió crecer en recaudación aún con una asistencia reducida.

