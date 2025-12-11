La presencia de consumidores en los mercados de la avenida Juan Pablo Duarte y la Ciudad Ganadera ha experimentado una disminución en las últimas semanas, según afirmaron los comerciantes, quienes atribuyeron la baja al “alto precio” de los productos de la canasta básica y a la repatriación de los indocumentados de nacionalidad haitiana.

Los comerciantes señalaron que aunque los precios se han mantenido "relativamente estables", el costo de los alimentos continúa siendo elevado para gran parte de la población, lo que sumado a la falta de circulante afecta directamente las ventas.

En ese orden, el comerciante Felipe Martínez indicó que aun en los días de mayor demanda, como son lunes y viernes, las ventas están lentas debido al poco flujo de personas.

"Los lunes que son los días que se cree pueden venir mucha gente, no vienen porque no tiene suficiente dinero para gastar y el que no tiene dinero se queda abobiado en su casa”, manifestó Martínez.

De su lado, el comerciante Obispo Rosario Díaz atribuyó la caída en las ventas a la disminución de compradores haitianos, quienes según él consumían más que los propios dominicanos. “Los haitianos dan más beneficios que los dominicanos. Ellos compran más porque son negociantes igual que nosotros, pero Migración los está atacando mucho y eso es pérdida para los mercaderos”, dijo.

1 de 11 | Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO. 2 de 11 | Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO. 3 de 11 | Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO. 4 de 11 | Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO. 5 de 11 | Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO. 6 de 11 | Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO. 7 de 11 | Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO. 8 de 11 | Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO. 9 de 11 | Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO, 10 de 11 | Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO. 11 de 11 | Mercado en la Ciudad Ganadera. Foto: © Juan Antonio Guio. ACENTO

En cuanto a los precios, los vendedores dijeron que productos como la cebolla, el ajo y las habichuelas con una “pequeña variación” han mantenido sus precios desde hace dos meses.

En ese orden, en el mercado de la Duarte el arroz ronda entre los RD$ 32.00 y RD$ 40.00 la libra, mientras que en la Ciudad Ganadera oscila entre los RD$ 35.00 y RD$ 45.00. En ambos mercados el precio de la cebolla es RD$ 50.00 la libra. Mientras que, el ajo tiene un valor de RD$ 140.00 y RD$ 160.00.

Asimismo, la papa tiene un valor de RD$ 30.00 la libra en el mercado de la Duarte y RD$ 37.00 en la Ciudad Ganadera. Los guineos rondan entre los RD$ 5.00 y RD$ 8.00, dependiendo el mercado donde sea adquirido.

Mientras se encontraba de compras por el mercado, Esther comentó a Acento que los productos para esta temporada siempre elevan su precio, pero hasta el momento se mantiene estable y asequible.

Asimismo, Martha Peña dijo que prefiere adquirir los productos en los mercados y no en un colmado o supermercado, debido a que en los mercados los precios son más asequibles.

“Si compras aquí -mercado- el precio aun es asequible, pero en el colmado te cuesta el doble”, manifestó.

Precios de los productos

Productos Mercado avenida Juan P. Duarte Ciudad Ganadera Colmado Plátano RD$ 27.00 RD$ 35.00 RD$ 40.00 Yuca (lb) RD$ 30.00 RD$ 35.00 RD$ 35.00 Papa (lb) RD$ 30.00 RD$ 37.00 RD$ 40.00 Guineo RD$ 5.00 RD$ 8.00 RD$ 8.00 Zanahoria RD$ 50.00 RD$ 60.00 RD$ 70.00 Habichuela roja (lb) RD$ 50.00 RD$ 80.00 RD$ 80.00 Habichuela blanca (lb) RD$ 45.00 RD$ 70.00 Habichuela negra (lb) RD$ 40.00 RD$ 50.00 RD$ 70.00 Habichuela gira (lb) RD$ 40.00 RD$ 50.00 RD$ 80.00 Lenteja RD$ 45.00 RD$ 70.00 Garbanzo RD$ 50.00 RD$ 60.00 Limón RD$ 8.00 RD$ 15.00 RD$ 20.00 Ají morrón (lb) RD$ 100.00 RD$ 120.00 RD$ 80.00 Ají cubanela (lb) RD$ 90.00 RD$ 85.00 RD$ 90.00 Lechuga (lb) RD$ 40.00 RD$ 60.00 RD$ 70.00 Auyama (lb) RD$ 30.00 RD$ 40.00 RD$ 50.00 Tomate Chino Tomate Bugalú RD$ 70.00 RD$ 60.00 RD$ 70.00 RD$ 60.00 RD$ 70.00 Maíz RD$ 30.00 RD$ 40.00 RD$ 50.00 Ajo (lb) RD$ 140.00 RD$ 160.00 RD$ 220.00 Cebolla RD$ 50.00 RD$ 50.00 RD$ 80.00