Entre 2013 y 2023, más de 400 películas locales y extranjeras llegaron a la gran pantalla de República Dominicana, ofreciendo a los casi 11 millones de habitantes la oportunidad de elegir su próximo filme favorito.

Durante esa década, 10 largometrajes recaudaron RD$ 886.9 millones, consolidándose como los más taquilleros de cada año, y de ese número, cuatro producciones dominicanas se destacaron entre los títulos importados con mayores cifras, generando en conjunto RD$ 284.2 millones, equivalentes al 32 % del monto global.

En 2013, la cinta Profe por accidente fue la más taquillera durante su recorrido en salas, con RD$ 52.6 millones. Para el año siguiente, Vamos de robo se alzó como la más vista, al recaudar RD$ 60.9 millones, superando en más de un 15.7 % a su antecesora. Ambos filmes fueron dirigidos por el hoy titular de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia(Propeep), Roberto Ángel Salcedo.

Archie López fue el primer cineasta que alcanzó RD$ 99.1 millones por venta de boletos en República Dominicana. Este monto se obtuvo en 2015 con el largometraje Tubérculo Gourmet, cifra que la posicionó como la más taquillera de ese año y superó los recaudos de las extranjeras Furioso 7 (RD$ 77.4 millones) y Avengers: era de Ultrón (RD$ 47.5 millones).

En 2016, el universo de los hermanos Russo desplazó a las películas criollas con el estreno de Capitán América: guerra civil, al totalizar RD$ 55 millones. Sin embargo, solo fueron RD$ 2 millones más que la dominicana Tubérculo Presidente, RD$ 53 millones, también de Archie López.

Datos de la Dirección General de Cine (DGCine) señalan que la comedia Colao, dirigida por Frank Perozo y protagonizada por Manny Pérez, recaudó RD$ 71.5 millones, siendo la mayor ingresos en 2017.

En 2018, los cinéfilos volvieron a inclinarse por las producciones extranjeras, quienes posicionaron a Avengers: guerra infinita, con RD$ 107.9 millones, la más taquillera tanto de las dominicanas como las extranjeras.

Con RD$ 5.8 millones menos, el filme Qué León se ubicó como la segunda película más vista en República Dominicana, y, a la vez, fue la primera en superar la barrera de los RD$ 100 millones.

En los siguientes años, Avengers: final del juego, recaudó RD$ 152.8 millones en 2019, siendo la de mayor ingresos durante la última década, mientras que en 2020, Bad Boys for life, alcanzó RD$ 43.1 millones y el 2021, Spiderman: no way home, vio ganar RD$ 56.7 millones, tres períodos marcados por la presencia del cine estadounidense.

El 2022 fue dominado por las producciones internacionales, con Doctor Strange: en el multiverso de la locura liderando las taquillas, al acumular RD$ 66.3 millones. Conforme las estadísticas de la DGCine, las propuestas audiovisuales de Frank Perozo, La trampa (RD$ 35.1 millones) y Flow calle (RD$ 32.5 millones) se posicionaron en el noveno y décimo lugar, respectivamente.

En 2023, los tres primeros lugares fueron por audiovisuales extranjeros al reunir 895,727 aficionados. Súper Mario Bros logró el número uno (RD$ 120.1 millones), seguido de Barbie (RD$ 80.8 millones) y Rápido y Furioso 10 (RD$ 76.7 millones). En tanto, la presencia dominicana estuvo en el doceavo lugar, Colao 2, con RD$ 27.1 millones.

Pese a este panorama que evidencia el impacto de las producciones estadounidenses en la cartelera dominicana, cuatro de cada 10 dominicanos acudieron al cine durante el 2023.

Además, el gasto anual en bienes y servicios culturales representa el 1.6 % del producto interno bruto (PIB), para un gasto anual de RD$ 107,628.5 millones, de los cuales, 19.4 % se destinan a bienes audiovisuales como la sala de cine.

La Encuesta Nacional de Consumo Cultural del 2024, elaborada por el Ministerio de Cultura y el Banco Central (BCRD), destaca que el 15.5 % de los dominicanos asistió a salas de cine en los últimos 12 años, y un 26.4 % asistió a ver una producción dominicana.