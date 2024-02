La taquilla mundial estuvo marcada por tres largometrajes, tan diferentes, arrolladores y taquilleros como lo fue el Titanic en 1997. Los amantes del cine, de los videojuegos y de la muñeca más famosa del mundo se debatieron en elegir y apoyar a su personaje favorito llevado a la pantalla grande.

Box Office Mojo registró que los tres primeros lugares de la taquilla mundial estuvo compuesta por Barbie de Greta Gerwig (US$ 1,445.6 millones), The Super Mario Bros (US$ 1,361.9 millones) y Oppenheimer de Christian Nolan (US$ 955.9 millones).

En República Dominicana, producciones como Spiderman, Rápido y Furioso, The Flash e Indiana Jones, lograron atraer el 33.3 % de los 10,760,028 dominicanos que disfrutaron del llamado séptimo arte. Solo en 2023 se estrenaron 203 largometrajes internacionales que lograron un recaudo de RD$ 1,041.7 millones por 3,584,480 visitas.

¿Cuáles fueron las más taquilleras?

Según los datos analizados por Acento y suministrados por la Dirección General de Cine (DGCine), la adaptación de Luigi, Peaches y Mario en la pantalla grande se posicionó en primer lugar en territorio dominicano. Es decir, RD$ 120.1 millones, un 11 % más que las 34 dominicanas estrenadas en igual período (RD$ 107.3 millones). Fue vista por 408,380 dominicanos.

En segundo lugar se ubicó la adaptación de la muñeca más famosa del mundo y su Ken, Barbie, que reunió a Margot Robbie, Ryan Gosling y América Ferrera en escena. En el país, el furor por el filme generó RD$ 80.8 millones por la venta de 254,037 boletos.

La saga Rápido y Furioso se posicionó en el tercer lugar con su décima entrega. Según los datos, recaudó RD$ 76.7 millones, unos RD$ 4.1 millones menos que Barbie y RD$ 43.4 millones de diferencia respecto Mario.

A pesar de que Avatar: el camino en el agua se estrenó a finales del 2022 su tiempo en cartelera permaneció hasta el 2023, logrando vender 173,759 boletos por RD$ 59.5 millones. La cuarta entrega de John Wick recaudó RD$ 51 millones, mientras que Disney entró al top con Elemental, al generar RD$ 37.9 millones, conforme los datos.

La película Sonido de Libertad llevó 108,561 personas al cine que generaron RD$ 37.5 millones, mientras Antman y la avispa superó los RD$ 30.6 millones, para una diferencia de RD$ 6.8 millones entre ambos largometrajes.

Aunque la piratería se convirtió en un obstáculo para muchas producciones, afectando filmes como Oppenheimer – candidata al Óscar en 2024 en el renglón de Mejor película -, que además de sus logros, se convirtió en una de los largometrajes más pirateados del 2023, esta logró captar al público, tanto fuera como dentro del país, ganándose, en el territorio dominicano, un espacio entre las producciones criollas, recaudando unos RD$ 28.4 millones en las salas de cine locales.

Pilándole los talones a Oppenheimer estuvo Transformers: el despertar de las bestias, que recaudó RD$ 27.3 millones, y Spiderman: cruzando el universo, también con RD$ 27.3 millones.

La última entrega de Guardianes de la Galaxia registró RD$ 26.8 millones, seguido de La sirenita con RD$ 26.3 millones y The Nun con RD$ 22.2 millones.

Si bien los cinéfilos se debaten entre las más taquilleras, las más nominadas a los premios cinematográficos o su presentación en festivales, el cine es una amalgama de producciones para todos los gustos y colores que permiten al espectador el disfrute de su entrega favorita.