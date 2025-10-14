La cultura es sinónimo de desarrollo social y recreativo, bienes intangibles e identidad de la humanidad. Y no es para menos. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) destaca que la cultura está ligada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al promover una educación que valora la diversidad.

Además, la cultura también se mide en términos económicos. En 2024, la Oficina Nacional de Estadística (ONE) destacó que los hogares dominicanos destinaban en promedio RD$ 1,487 mensuales a consumir bienes y servicios culturales, que al finalizar un año ascenderá a RD$ 17,844.

Pero, este egreso creció un 54.4 % respecto al 2014 (RD$ 963) y un 90.6 % comparado con los RD$ 780 reportados en el 2010.

Al desglosar las estadísticas, más de dos tercios del gasto cultural se destinan a servicios fijos y suscripciones del hogar, o sea, RD$ 932. La ONE destaca que este monto es para el pago de televisión por cable e internet.

En tanto, los servicios audiovisuales tienen un gasto promedio de RD$ 288.6, para el 19.4 %, y la asistencia a espacios culturales representa el 9.6 % del gasto, con RD$ 142.

La entidad estatal informó que la participación en actividades culturales conlleva un gasto de RD$ 81.3 (5.5 %), mientras que la asistencia de publicaciones y la formación artística no formal destinan entre RD$ 22.4 y RD$ 19.9, siendo las actividades con menor participación del 1.5 % y 1.3 %, respectivamente.

“En conjunto los datos muestran una clara concentración del gasto en servicios domiciliarios y de consumo digital, con una participación considerablemente menor de las actividades culturales presenciales y la formación artística”, detalla la ONE en su boletín demográfico y social de estadísticas culturales.

Sin embargo, dependiendo de la macroregión y el quintil de ingreso será más elevado el gasto. Por ejemplo, los hogares ubicados en el Gran Santo Domingo destinan RD$ 2,100 en promedio, 2.3 veces más que los del Sur (RD$ 888) y 1.7 veces más que los del Este (RD$ 1,183). Entre la zona metropolitana y el Cibao, la diferencia es de RD$ 832.

Al comparar el quintil con las actividades culturales se evidencia que los hogares con menores ingresos destinan apenas RD$ 448, 4.6 veces menos que los que viven en el Gran Santo Domingo y representan apenas el 0.3 % del gasto promedio de nivel nacional.

La ONE señaló que los quintiles 2 y 3 destinan entre RD$ 662 y RD$ 1,070 en experiencias culturales, similar a los RD$ 1,472 del quintil 4, pero más bajito que los RD$ 3,750 del quintil 5.

Karla Alcántara Periodista. Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha escrito sobre economía, turismo y cine. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más