Premiere documental sobre Henry Molina será en Casa San Pablo

La función premiere del documental Henry Molina: En la Sombra de la Democracia será este miércoles 15 de octubre en Casa San Pablo, tras un inconveniente eléctrico ocurrido en el Palacio de Bellas Artes.

La proyección tendrá lugar a las 7:00 p. m. en el auditorio principal de Casa San Pablo, y las boletas previamente entregadas continúan siendo válidas para esta nueva sede, informó el equipo de producción del evento.

La productora RD Positiva indicó que el documental sobre la vida y obra del dirigente social y sindical Henry Molina también será transmitido en estreno simultáneo por YouTube a las 7:30 p. m., a través del enlace www.henry-molina.com/documental, convirtiéndose así en una de las primeras producciones dominicanas con modalidad híbrida —presencial y virtual—. La página oficial del proyecto es www.henry-molina.com.

Henry Molina fue un impulsor clave de transformaciones estructurales en la República Dominicana: la creación del INFOTEP, la modernización del Código de Trabajo —que sustituyó el código heredado de la dictadura trujillista— y la introducción del concepto de seguridad social, inspirada en modelos internacionales.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La producción fue realizada por Standard Films, con animaciones de Estudio Pequod, escrita y dirigida por Guillermo Emilio Molina. El documental resalta el legado social y político de Henry Molina, cuyos efectos continúan beneficiando a la sociedad dominicana contemporánea.

El filme aborda momentos históricos como el ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo —recreado mediante animación cinematográfica—, la participación de Molina en la Guerra de abril de 1965, y su papel en los gobiernos constitucionales de Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco.

El documental incluye testimonios de Quico Tabar, Rafael Santos Badía (director del INFOTEP), Milton Ray Guevara, Ramón Alburquerque, Andrés Navarro, Enmanuel Esquea Guerrero, Hipólito Mejía, José Joaquín Puello, Julito Hazim, Juan Bolívar Díaz y Martín Medina, entre otros.

También aportan sus testimonios Gabriel del Río, Maritza Chireno, María Antonieta Bello, José Gómez Cerda, Abigail Cruz Infante, José Alberto Castillo, Carlos Rodríguez del Prado, Federico Peralta, así como los hijos del homenajeado: Héctor, Henry, Cynthia y Luis Emilio Molina.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más