Las declaraciones del historiador y economista Bernardo Vega en respaldo a las medidas fiscales planteadas por el Gobierno han generado un amplio debate en redes sociales, donde usuarios expresaron posiciones encontradas sobre el impacto de la propuesta y la necesidad de obtener recursos para sostener subsidios a los combustibles y la energía eléctrica.

La discusión se produce luego de que trascendiera que el Gobierno prepara una reforma fiscal orientada a recaudar entre RD$ 40,000 y RD$ 50,000 millones, mediante un paquete de medidas que sería presentado ante el Congreso Nacional y que busca fortalecer las finanzas públicas, ampliar la capacidad de recaudación del Estado y mantener programas de subsidios.

Medidas incluyen alivios para mipymes y clase media

La propuesta contempla la eliminación de los anticipos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para las microempresas, que representan cerca del 78 % del tejido empresarial dominicano. También plantea ampliar el Régimen Simplificado de Tributación (RST) para facilitar el cumplimiento fiscal de pequeños contribuyentes.

Para la clase media, el paquete prevé aumentar en un 15 % el mínimo exento del ISR hasta RD$ 39,900, indexar las franjas del impuesto sobre la renta y elevar la deducción por gastos educativos de un 25 % a un 30 %, porcentaje que podría alcanzar el 50 % en casos de personas con discapacidad.

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De acuerdo con el documento oficial, estas medidas buscan aliviar la carga tributaria de trabajadores formales y familias, mientras el Gobierno asumiría ajustes de austeridad y una reorientación del gasto estimada entre RD$ 30,000 y RD$ 40,000 millones.

Respaldo a las medidas para sostener subsidios

Una parte significativa de los comentarios respaldó la postura de Vega, destacando su experiencia en temas económicos y considerando que las medidas buscan evitar aumentos mayores en los costos de la gasolina y la electricidad.

Algunos usuarios afirmaron que el Estado necesita nuevas fuentes de ingresos para mantener los subsidios y garantizar estabilidad económica en un contexto internacional complejo.

Entre los argumentos favorables, varios ciudadanos señalaron que prefieren ajustes dirigidos a sectores de mayores ingresos y grandes empresas antes que incrementos directos en los precios de servicios esenciales. También resaltaron que el apoyo de Vega aporta credibilidad técnica a la iniciativa.

Críticas y cuestionamientos a la propuesta

Sin embargo, otros comentarios cuestionaron la propuesta y expresaron preocupación por sus posibles efectos. Algunos usuarios consideraron que las medidas podrían beneficiar a determinados sectores económicos, mientras que otros criticaron la posición asumida por el economista.

También surgieron planteamientos sobre la necesidad de revisar las exenciones fiscales existentes y evaluar la capacidad contributiva de las empresas, con el fin de garantizar una distribución más equitativa de la carga tributaria.

Debate sobre el financiamiento estatal

Las reacciones evidencian que el tema continúa generando discusión entre los ciudadanos, quienes mantienen opiniones divididas sobre la conveniencia de las medidas y la mejor forma de garantizar recursos para sostener los compromisos del Estado sin afectar significativamente a la población.

El intercambio de opiniones se concentró principalmente en la sostenibilidad de los subsidios a los combustibles y la energía eléctrica, así como en el papel que deben asumir los contribuyentes de mayores ingresos y las grandes empresas dentro de cualquier esquema de reforma fiscal.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más