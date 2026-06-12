El Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a José Agustín Acevedo Pichardo, alias "El Viejo", tras ser hallado culpable de violar sexualmente, agredir y robar a una mujer en un hecho ocurrido en Boca Chica en febrero de 2025.

La sentencia fue dictada luego de que el Ministerio Público presentara pruebas que, a juicio del tribunal, demostraron la responsabilidad penal del acusado.

Durante el juicio, la fiscal litigante Ana Basora estableció que Acevedo Pichardo ingresó a la vivienda de la víctima, donde la sometió bajo amenaza con un arma blanca, la agredió sexualmente y posteriormente la golpeó antes de sustraer varias de sus pertenencias.

El Ministerio Público sostuvo que las acciones del condenado constituyen violaciones a los artículos 307, 331 y 381, numeral 3, del Código Penal Dominicano, modificados por la Ley 24-97.

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La investigación estuvo a cargo de la fiscal Odalis Beltrán.

La condena fue impuesta por las juezas Josefina Ubiera Guerrero y Ana Miledys Taveras, junto al juez Isaías R. Martínez P., quienes ordenaron que el sentenciado cumpla la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.

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