El Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a José Agustín Acevedo Pichardo, alias "El Viejo", tras ser hallado culpable de violar sexualmente, agredir y robar a una mujer en un hecho ocurrido en Boca Chica en febrero de 2025.
La sentencia fue dictada luego de que el Ministerio Público presentara pruebas que, a juicio del tribunal, demostraron la responsabilidad penal del acusado.
Durante el juicio, la fiscal litigante Ana Basora estableció que Acevedo Pichardo ingresó a la vivienda de la víctima, donde la sometió bajo amenaza con un arma blanca, la agredió sexualmente y posteriormente la golpeó antes de sustraer varias de sus pertenencias.
El Ministerio Público sostuvo que las acciones del condenado constituyen violaciones a los artículos 307, 331 y 381, numeral 3, del Código Penal Dominicano, modificados por la Ley 24-97.
La investigación estuvo a cargo de la fiscal Odalis Beltrán.
La condena fue impuesta por las juezas Josefina Ubiera Guerrero y Ana Miledys Taveras, junto al juez Isaías R. Martínez P., quienes ordenaron que el sentenciado cumpla la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.
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