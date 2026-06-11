El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) consideró que las medidas fiscales adoptadas para enfrentar el impacto de la crisis internacional sobre la economía dominicana deben complementarse con acciones dirigidas a ampliar la base tributaria, reducir la evasión y combatir la informalidad-

El propósito apunta a fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas sin concentrar la carga sobre los contribuyentes formales, destacó.

CONEP propone combatir la evasión para fortalecer las finanzas públicas

En un pronunciamiento tras las medidas fiscales anunciadas por el Gobierno para mitigar los efectos del incremento de los precios internacionales de los combustibles y la incertidumbre económica global, el principal gremio empresarial del país sostuvo que existen oportunidades para incrementar la recaudación mediante una mayor incorporación de actividades económicas al sistema formal.

La organización afirmó que miles de empresas cumplen con sus obligaciones tributarias, laborales y regulatorias mientras enfrentan condiciones de competencia desleal derivadas de la evasión fiscal y la informalidad, por lo que entiende que una estrategia orientada a reducir esas distorsiones contribuiría a mejorar la equidad del sistema.

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Apoyo parcial a las medidas oficiales

El CONEP valoró positivamente algunos aspectos de la propuesta gubernamental, especialmente aquellos relacionados con la simplificación del cumplimiento tributario, el respaldo a las micro, pequeñas y medianas empresas, el fortalecimiento de la inversión y la protección de los sectores más vulnerables.

Sin embargo, advirtió que cualquier esfuerzo adicional solicitado a los contribuyentes debe responder a criterios de necesidad, proporcionalidad, temporalidad y previsibilidad, para evitar impactos negativos sobre la confianza de los inversionistas y la generación de empleos formales.

El gremio insiste en una estrategia fiscal de largo plazo

La entidad empresarial sostuvo que la sostenibilidad de las finanzas públicas no depende únicamente de medidas extraordinarias, sino también de reformas estructurales que permitan una mayor eficiencia del gasto estatal y una mejor focalización de los subsidios.

Según su planteamiento, acompañar los ajustes coyunturales con políticas permanentes orientadas a reducir las presiones sobre el presupuesto contribuiría a consolidar la estabilidad económica y fiscal del país.

Productividad y competitividad en la agenda pendiente

El CONEP también señaló que la atención a la coyuntura internacional no debe relegar las reformas destinadas a elevar la productividad y la competitividad de la economía dominicana, aspectos que considera esenciales para mantener el crecimiento económico y la capacidad de generar oportunidades.

En ese contexto, reiteró su disposición de participar en espacios de diálogo con las autoridades para buscar soluciones que equilibren las necesidades fiscales del Estado con la preservación de un clima favorable para la inversión y el empleo.

Las declaraciones del CONEP se producen en medio de un escenario internacional marcado por la volatilidad de los mercados energéticos y las presiones sobre las finanzas públicas de numerosos países importadores de combustibles.

En República Dominicana, el debate sobre medidas fiscales extraordinarias ha reabierto la discusión sobre la necesidad de combatir la evasión tributaria, reducir la informalidad y avanzar hacia una reforma que fortalezca la sostenibilidad de los ingresos del Estado sin afectar la competitividad del sector productivo formal.

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