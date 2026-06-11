El economista y exsupervisor bancario Jesús Geraldo Martínez advirtió que la propuesta de aumentar de 0.15 % a 0.20 % el impuesto sobre cheques y transferencias electrónicas tendría efectos negativos sobre la bancarización, la inclusión financiera y el costo de vida de los hogares dominicanos.

Según Martínez, la medida resulta regresiva porque grava transacciones que forman parte de la vida cotidiana de millones de personas y castiga los avances logrados en materia de formalización económica durante las últimas dos décadas.

"El aumento del impuesto a las transferencias electrónicas de 0.15 % a 0.20 % es una medida regresiva que castiga precisamente lo que el país lleva dos décadas intentando construir: la formalización y la bancarización de la economía dominicana", afirmó.

El especialista señaló que actualmente existen más de 6.6 millones de tarjetas de débito vigentes y más de un millón de usuarios de pagos móviles en el país, por lo que el gravamen impactaría operaciones tan comunes como compras en supermercados, colmados y farmacias.

A su juicio, el incremento terminaría trasladándose al ciudadano común, especialmente a los hogares de menores ingresos que dependen de medios electrónicos para realizar sus transacciones diarias.

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Riesgos para la inclusión financiera

Martínez sostuvo que la medida podría generar un efecto contrario a los esfuerzos impulsados por las autoridades monetarias y financieras para promover el uso de medios de pago electrónicos.

"Desincentiva el uso de los canales electrónicos y empuja a las personas de vuelta al efectivo y a la economía informal, justo en sentido contrario a la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera y a los esfuerzos del Banco Central por modernizar el sistema de pagos", expresó.

Asimismo, consideró que una reducción en el uso de los servicios bancarios afectaría la trazabilidad de las operaciones financieras y dificultaría las labores de fiscalización.

"Lo que no pasa por la banca simplemente no se ve", indicó al advertir sobre posibles efectos en la lucha contra el lavado de activos y en la capacidad recaudatoria del Estado.

"El fisco gana centavos hoy y pierde pesos mañana"

El economista argumentó que este tipo de impuestos suelen producir resultados contraproducentes desde el punto de vista fiscal.

"Es la paradoja clásica de este tipo de gravámenes: el fisco gana centavos hoy y pierde pesos mañana", sostuvo.

Martínez recordó que la experiencia internacional muestra que los impuestos a las transacciones electrónicas tienden a reducir el volumen de operaciones bancarias, desalientan la innovación en medios de pago digitales y, en algunos casos, terminan generando una recaudación inferior a la proyectada.

Ante esa situación, planteó que el aumento de los ingresos fiscales debería enfocarse en ampliar la base tributaria y fortalecer los mecanismos de control contra la evasión.

"Si el objetivo es aumentar ingresos fiscales, el camino correcto es ampliar la base tributaria y combatir la evasión, no penalizar al ciudadano que hace lo correcto: usar la banca formal", concluyó.

El incremento del impuesto a los cheques y transferencias electrónicas forma parte de las medidas con las que el gobierno busca captar entre RD$ 40,000 y RD$ 50,000 millones adicionales como respuesta a las presiones que la crisis internacional impone sobre las finanzas públicas.

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